Şam'dadi son silahlı muhalif grup da İdlib'e geldi

Şam civarındaki silahlı muhaliflerin dördüncü ve son grubu Şam'ın Barzeh bölgesinden İdlib'e geldi. 20 otobüsten oluşan konvoyda 500'ü silahlı muhalif, bin kişi İdlib'in kuzey kırsalındaki köylere ve Ma'ra Misrin kasabasındaki kamplara yerleştirildi.

Şam civarındaki silahlı muhaliflerin dördüncü ve son grubu Şam'ın Barzeh bölgesinden İdlib'e geldi. 20 otobüsten oluşan konvoyda 500'ü silahlı muhalif, bin kişi İdlib'in kuzey kırsalındaki köylere ve Ma'ra Misrin kasabasındaki kamplara yerleştirildi.

Yer değiştirme işlemi, Esad güçleri ile civardaki muhalif güçler arasında 4 Mayısta yapılan anlaşma gereği gerçekleşti. Anlaşmada Şam civarındaki muhalif güçlerin aileleriyle birlikte muhaliflerin kontrolünde bulunan bölgelere gönderilmesi kararı alınmıştı.

Bu anlaşmalı göçle silahlı muhalifler yalnızca Şam'ın doğusunda Cevber mahallesinde ve güneyinde Tedamun mahallesinde kaldı.

(Abu Mucahit El Halebi / İHA)