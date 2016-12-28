Şam'da Rus Büyükelçiliği'ne havan topu isabet etti

Suriye'nin başkenti Şam'da Rusya Büyükelçiliği'ne havan topu saldırısı yapıldı. 2 havan topunun isabet ettiği, patlamaların maddi hasara neden olduğu öğrenildi.

Havan topu mermilerinden birinin büyükelçilik avlusuna, diğerinin ise binanın yakınına düştüğü belirtildi.

RUSYA'DAN AÇIKLAMA!

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, büyükelçiliğin, Moskova saatiyle 13.00 ve 13.19'da ayrı ayrı saldırıya maruz kaldığı, bir havan topunun bina bahçesine, diğerinin ise bina dışına düştüğü belirtildi. Açıklamada, bina bahçesine düşen topun patlamadığı kaydedildi.

Saldırının "Suriye'de barış istemeyen aşırıcıların provokasyonu" olarak değerlendirildiği açıklamada, Rusya Büyükelçiliği ve çalışanlarının hayatını tehdit eden, Şam yakınlarında saklanmış terör grupları olduğu bildirildi.

Açıklamada, "Bu saldırı, terör örgütlerinin kaynağının hızlı bir şekilde tasfiye edilmesinin gerekliliğini gösteriyor." ifadeleri kullanıldı.