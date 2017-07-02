Şam'da bombalı saldırı: 8 ölü

Suriye'de Tahrir Meydanı'nda gerçekleşen 3 farklı saldırıda 8 kişinin hayatını kaybettiği, 12 kişinin de yaralandığı bildirildi.
Suriye'de Tahrir Meydanı'nda gerçekleşen 3 farklı saldırıda 8 kişinin hayatını kaybettiği, 12 kişinin de yaralandığı bildirildi. Suriye devlet televizyonu, başkent Şam'da 3 bombalı saldırı gerçekleştirildiğini duyurdu. Sabahın erken saatlerinde Tahrir Meydanı yakınlarında gerçekleştirilen saldırılarda 8 kişinin hayatını kaybettiği, 12 kişinin de yaralandığı belirtilirken, henüz resmi bir açıklama yapılmadı. İlk saldırıda Tahrir Meydanı'nda bir canlı bombanın kendini havaya uçurduğu belirtildi. Diğer iki saldırının ise bomba yüklü araçla gerçekleştirildiği bildirildi. (Abu Mücahit El Halebi / İHA)
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