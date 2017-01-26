Şalvarlı başkandan püskevitli 'evet' kampanyası

Adana'nın Feke ilçesinin MHP'li Belediye Başkanı Ahmet Sel, Anayasa değişikliği için yapılacak referandumunda 'Evet' tercihi için şalvar giyip vatandaşlara püskevit dağıttı.

Adana'nın Feke ilçesinin MHP'li Belediye Başkanı Ahmet Sel, Anayasa değişikliği için yapılacak referandumunda 'Evet' tercihi için şalvar giyip vatandaşlara püskevit dağıttı.

Başkan Sel, Anayasa değişikliği paketinin oylanacağı referanduma 'Evet' için sahaya çıktı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçen Anayasa değişiklik paketinin oylanacağı referandum için çalışmalara başlayan şalvarlı başkan Ahmet Sel hemşehrilerine püskevit ikram edip, 'Evet' oyu için destek istedi. Başkan Sel, "Ülkemiz için, devletimiz için 'evet' diyeceğiz" dedi.



"BAHÇELİ HİÇBİR ZAMAN BAŞIMIZI YERE EĞDİRMEDİ"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin emrinde olmayı sürdüreceklerini vurgulayan Başkan Sel, "İçeriden ve dışarıdan kuşatılan devletimiz, büyük bir tehdit ve tehlike altındayken, Devlet Bahçeli adında bir yiğit çıktı meydana. Elini değil, gövdesini koydu taşın altına. Her zaman olduğu gibi 'Önce Devletim' dedi. Eğer onun net tavrı olmasaydı, 15 Temmuz hainlerini üzerimize salan küresel güçler kazanacak, Türkiye kaybedecekti" diye konuştu.

Ülkücü hareketin vatanın varlığını, devletin bekasını, bayrağın namusunu sımsıkı sahiplendiğini aktaran Başkan Sel, "Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli, hiçbir zaman başımızı yere eğdirmedi. Anayasa değişikliği sürecinde de FETÖ'cülerin, terör örgütü yandaşlarının karşısında yer aldı. Bize yakışan nedir? Bölücülerin izinde değil, 'Önce Milletim' diyen yiğidin arkasından yürümektir. Bu can, bu bedende olduğu sürece hep yürüyeceğiz. İnanıyorum ki; yüce Türk milleti, kuşkusuz kendine yakışanı yapacak, referandumda evet diyecek, küresel sömürgeci çeteleri sevindirmeyecektir" ifadelerini kaydetti.

(Erol Karaoğlan / İHA)