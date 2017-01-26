Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Şalvarlı başkandan püskevitli 'evet' kampanyası
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Şalvarlı başkandan püskevitli 'evet' kampanyası

Adana'nın Feke ilçesinin MHP'li Belediye Başkanı Ahmet Sel, Anayasa değişikliği için yapılacak referandumunda 'Evet' tercihi için şalvar giyip vatandaşlara püskevit dağıttı.

Adana'nın Feke ilçesinin MHP'li Belediye Başkanı Ahmet Sel, Anayasa değişikliği için yapılacak referandumunda 'Evet' tercihi için şalvar giyip vatandaşlara püskevit dağıttı.
Başkan Sel, Anayasa değişikliği paketinin oylanacağı referanduma 'Evet' için sahaya çıktı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçen Anayasa değişiklik paketinin oylanacağı referandum için çalışmalara başlayan şalvarlı başkan Ahmet Sel hemşehrilerine püskevit ikram edip, 'Evet' oyu için destek istedi. Başkan Sel, "Ülkemiz için, devletimiz için 'evet' diyeceğiz" dedi.

"BAHÇELİ HİÇBİR ZAMAN BAŞIMIZI YERE EĞDİRMEDİ"
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin emrinde olmayı sürdüreceklerini vurgulayan Başkan Sel, "İçeriden ve dışarıdan kuşatılan devletimiz, büyük bir tehdit ve tehlike altındayken, Devlet Bahçeli adında bir yiğit çıktı meydana. Elini değil, gövdesini koydu taşın altına. Her zaman olduğu gibi 'Önce Devletim' dedi. Eğer onun net tavrı olmasaydı, 15 Temmuz hainlerini üzerimize salan küresel güçler kazanacak, Türkiye kaybedecekti" diye konuştu.
Ülkücü hareketin vatanın varlığını, devletin bekasını, bayrağın namusunu sımsıkı sahiplendiğini aktaran Başkan Sel, "Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli, hiçbir zaman başımızı yere eğdirmedi. Anayasa değişikliği sürecinde de FETÖ'cülerin, terör örgütü yandaşlarının karşısında yer aldı. Bize yakışan nedir? Bölücülerin izinde değil, 'Önce Milletim' diyen yiğidin arkasından yürümektir. Bu can, bu bedende olduğu sürece hep yürüyeceğiz. İnanıyorum ki; yüce Türk milleti, kuşkusuz kendine yakışanı yapacak, referandumda evet diyecek, küresel sömürgeci çeteleri sevindirmeyecektir" ifadelerini kaydetti.
(Erol Karaoğlan / İHA)


Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Haftanın MVP'si Ioannis Bourousis
Başbakan Yıldırım: Geç kalan adalet adalet değildir!
Şalvarlı başkandan püskevitli 'evet' kampanyası
Trump BM fon desteğini yüzde 40 azaltacak
Yargı halkın denetimine açılıyor
Çamlıca tepesi beyaza büründü
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Hadımköy'de son dakika patlama yaralılar var
Hadımköy'de son dakika patlama yaralılar var
Ülker binlerce personel alacak!
Ülker binlerce personel alacak!
Ahmet Türk, heyet raporu için hastanede
Ahmet Türk, heyet raporu için hastanede
Ege Denizi'nde son dakika deprem şiddeti kaç?
Ege Denizi'nde son dakika deprem şiddeti kaç?
Bu ilçelerde deprem alarmı! Bakan bir bir sıraladı
Bu ilçelerde deprem alarmı! Bakan bir bir sıraladı
Eski CHP'li Zülfü Livaneli'den 'Başkanlık'a destek
Eski CHP'li Zülfü Livaneli'den 'Başkanlık'a destek
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Haftanın MVP'si Ioannis Bourousis
Haftanın MVP'si Ioannis Bourousis
Başbakan Yıldırım: Geç kalan adalet adalet değildir!
Başbakan Yıldırım: Geç kalan adalet adalet değildir!
Şalvarlı başkandan püskevitli 'evet' kampanyası
Şalvarlı başkandan püskevitli 'evet' kampanyası
Trump BM fon desteğini yüzde 40 azaltacak
Trump BM fon desteğini yüzde 40 azaltacak
Yargı halkın denetimine açılıyor
Yargı halkın denetimine açılıyor
Çamlıca tepesi beyaza büründü
Çamlıca tepesi beyaza büründü
Akbabalar foto kapana yakalandı
Akbabalar foto kapana yakalandı
Annesinin denize attığı bebeği arama çalışmaları sürüyor
Annesinin denize attığı bebeği arama çalışmaları sürüyor
Trabzonspor Yöneticisi ifade verdi
Trabzonspor Yöneticisi ifade verdi
Son Osmanlı terzisi tarihi nakış nakış işliyor
Son Osmanlı terzisi tarihi nakış nakış işliyor
1 yılda 665 kitap okudu
1 yılda 665 kitap okudu
Sivas'ta 680 köy yolu ulaşıma kapandı
Sivas'ta 680 köy yolu ulaşıma kapandı

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English