Salonda Erdoğan ve Yıldırım coşkusu

AK Parti 3. Olağanüstü Büyük Kongresi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Yıldırım'ın katılımıyla başladı.

AK Parti 3. Olağanüstü Büyük Kongresi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Yıldırım'ın katılımıyla başladı.

AK Parti 3. Olağanüstü Büyük Kongresi, Ankara Arena Spor Salonu'na Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım'ın salona gelişiyle başladı. Erdoğan ve Yıldırım'ı ellerinde çiçeklerle çocuklar karşıladı. Erdoğan, salona girişinde Rabia işaretiyle vatandaşları selamladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, salona girişinde 'Beraber yürüdük biz bu yollarda' dizelerini kendi sesinden okuduğu hareketli bir müzikle karşılandı. Partililer, Erdoğan ve Yıldırım'ı büyük bir coşkuyla karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Yıldırım, partilileri selamlayarak, partililere karanfil attı.

Erdoğan ve Yıldırım'ın partilileri selamlaması sırasında, "Biz dostluğu, yol arkadaşlığını ve hizmet aşkını sizden öğrendik" pankartı partililer tarafından açıldı.

Erdoğan, 998 gün aranın ardından bugünkü seçimle birlikte kurucusu olduğu partinin başına tekrar gelecek.



ERDOĞAN VE YILDIRIM'DAN SELAMLAMA KONUŞMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Ankara Arena'ya gelişinde Başbakan Yıldırım ve partililer karşıladı. Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan, Başbakan Yıldırım'a eşi Semiha Yıldırım eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım, salona girmeden önce Ankara Arena'daki vatandaşlar için selamlama konuşması yaptı.



YILDIRIM: "HOŞGELDİNİZ SAYIN GENEL BAŞKANIM"

Başbakan Yıldırım, konuşmasında "Sevgili yol arkadaşlarım hoşgeldiniz, sefalar getirdiniz. AK Parti kongreleri bir şölendir, bir bayramdır. İşte güzel bir bayramı bugün birlikte yaşıyoruz Sayın Cumhurbaşkanım. AK Parti teşkilatının mensupları olarak hasretin vuslata dönüştüğü bir anı yaşıyoruz. Hoşgeldiniz Sayın Genel Başkanım. Kongremize başlayacağız, hepinize saygılarımı sunuyorum" dedi.

(Enise Vural / İHA)