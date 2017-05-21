Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Salonda Erdoğan ve Yıldırım coşkusu
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Salonda Erdoğan ve Yıldırım coşkusu

AK Parti 3. Olağanüstü Büyük Kongresi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Yıldırım'ın katılımıyla başladı.

AK Parti 3. Olağanüstü Büyük Kongresi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Yıldırım'ın katılımıyla başladı.
AK Parti 3. Olağanüstü Büyük Kongresi, Ankara Arena Spor Salonu'na Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım'ın salona gelişiyle başladı. Erdoğan ve Yıldırım'ı ellerinde çiçeklerle çocuklar karşıladı. Erdoğan, salona girişinde Rabia işaretiyle vatandaşları selamladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, salona girişinde 'Beraber yürüdük biz bu yollarda' dizelerini kendi sesinden okuduğu hareketli bir müzikle karşılandı. Partililer, Erdoğan ve Yıldırım'ı büyük bir coşkuyla karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Yıldırım, partilileri selamlayarak, partililere karanfil attı.
Erdoğan ve Yıldırım'ın partilileri selamlaması sırasında, "Biz dostluğu, yol arkadaşlığını ve hizmet aşkını sizden öğrendik" pankartı partililer tarafından açıldı.
Erdoğan, 998 gün aranın ardından bugünkü seçimle birlikte kurucusu olduğu partinin başına tekrar gelecek.

ERDOĞAN VE YILDIRIM'DAN SELAMLAMA KONUŞMASI
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Ankara Arena'ya gelişinde Başbakan Yıldırım ve partililer karşıladı. Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan, Başbakan Yıldırım'a eşi Semiha Yıldırım eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım, salona girmeden önce Ankara Arena'daki vatandaşlar için selamlama konuşması yaptı.

YILDIRIM: "HOŞGELDİNİZ SAYIN GENEL BAŞKANIM"
Başbakan Yıldırım, konuşmasında "Sevgili yol arkadaşlarım hoşgeldiniz, sefalar getirdiniz. AK Parti kongreleri bir şölendir, bir bayramdır. İşte güzel bir bayramı bugün birlikte yaşıyoruz Sayın Cumhurbaşkanım. AK Parti teşkilatının mensupları olarak hasretin vuslata dönüştüğü bir anı yaşıyoruz. Hoşgeldiniz Sayın Genel Başkanım. Kongremize başlayacağız, hepinize saygılarımı sunuyorum" dedi.
(Enise Vural / İHA)

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
87 yaşında fenomen oldu
Av tüfeğiyle kurşun yağdırdı: 6 yaralı
Gökyüzünün klasikleri karadakilerle buluştu
Recep Tayyip Erdoğan'a eşi benzeri görülmemiş karşılama!
Devir teslim günü
Cumhurbaşkanı Erdoğan kongre öncesi partililere seslendi
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Rus General Vasiliy sanılıyordu... Bakın kim çıktı...
Rus General Vasiliy sanılıyordu... Bakın kim çıktı...
Peş peşe depremler! KKTC, Erzincan ve Marmaris'te deprem
Peş peşe depremler! KKTC, Erzincan ve Marmaris'te deprem
Abdullah Gül AK Parti Kongresi'ne katılmayacak
Abdullah Gül AK Parti Kongresi'ne katılmayacak
Melih Gökçek: Bir dönem daha adayım!
Melih Gökçek: Bir dönem daha adayım!
Kartal şampiyonluğa koşuyor! 4-1
Kartal şampiyonluğa koşuyor! 4-1
Gaziantepspor küme düştü
Gaziantepspor küme düştü
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
87 yaşında fenomen oldu
87 yaşında fenomen oldu
Av tüfeğiyle kurşun yağdırdı: 6 yaralı
Av tüfeğiyle kurşun yağdırdı: 6 yaralı
Gökyüzünün klasikleri karadakilerle buluştu
Gökyüzünün klasikleri karadakilerle buluştu
Recep Tayyip Erdoğan'a eşi benzeri görülmemiş karşılama!
Recep Tayyip Erdoğan'a eşi benzeri görülmemiş karşılama!
Devir teslim günü
Devir teslim günü
Cumhurbaşkanı Erdoğan kongre öncesi partililere seslendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan kongre öncesi partililere seslendi
Elazığspor'da Bayram Bektaş dönemi bitti
Elazığspor'da Bayram Bektaş dönemi bitti
Cumhurbaşkanı Erdoğan Melek Hu'yu tebrik etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan Melek Hu'yu tebrik etti
Kuzey Kore tanımlanamayan cisim fırlattı
Kuzey Kore tanımlanamayan cisim fırlattı
Çocuklar 2 günlüğüne teknolojiyi unuttu
Çocuklar 2 günlüğüne teknolojiyi unuttu
Salon dışındaki partililere hitap etti
Salon dışındaki partililere hitap etti
Samsunsporlu futbolcu hafızasını kaybetti
Samsunsporlu futbolcu hafızasını kaybetti

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English