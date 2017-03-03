'Salon olmazsa yolda, parkta, kahvelerde...'

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Almanya ziyaretini gerçekleştireceğini belirterek, 'Salon olmazsa vatandaşlarımızla yolda, parkta, kahvelerde, evlerinde buluşacağız. Sınır fiziken çizilebilir ama gönüllere sınır çizilemez' dedi.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Almanya ziyaretini gerçekleştireceğini belirterek, "Salon olmazsa vatandaşlarımızla yolda, parkta, kahvelerde, evlerinde buluşacağız. Sınır fiziken çizilebilir ama gönüllere sınır çizilemez" dedi.

Bir dizi temel atma ve sertifika töreni için Denizli'de bulunan Orman ve Su İşleri Bakanı ile Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Denizli Valisi Ahmet Altıparmak'ı makamında ziyaret etti. Bakan Zeybekci, toplantı salonunda Almanya'daki programındaki toplantının iptal edilmesini değerlendirdi.

Pazar günü Almanya'da bir programı olduğunu aktaran Bakan Zeybekci, "Köln ve Leverkuzen'de. Etkinliklerimizden biri Denizlililer Derneği ve TRT'nin işbirliğinde Özay Gönlüm'ü anma gecesidir. Bu etkinlikte bir problem yok. Ama oradaki Avrupa Türk Demokratlar Birliği'nin yapacak olduğu halkla buluşma etkinliğinde problem var. Burada toplantı yapacağım yerin yerel yönetimi tarafından salonun oradaki izninin iptal edildiğini duyduk. Bu şekilde bir demokraside iddialı, gerektiğinde de zaman zaman hukukun üstünlüğü ve insan hakları konusunda dem vuran, söz söyleyen bir ülkenin kendi ülkesindeki yaşayan çoğunluğu Alman vatandaşı, veyahutta çiftte vatandaş olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan insanların kendi inançları veya siyasi görüşleri doğrultusunda bir toplantı yapacak olmaları hiçbir şekilde engellenmemelidir" diye konuştu.



"ALMANYA YAKIŞANI YAPAR"

İleri sürülen mazeretleri eleştiren Bakan Zeybekci, "Otoparkı yok, güvenliği sağlayamayız gibi konularla ilgili de gerektiğinde neler yapılabildiğini biliyoruz. Peki ne yapacağız? Türkiye Cumhuriyeti'nin Ekonomi Bakanı olarak, ben bu ziyaretimi yapacağım. Özay Gönlüm programını yapacağız. Sonra da Avrupa Türk Demokratlar Birliği ile ilgili de faaliyetimizi yapacağız. Salon olmazsa vatandaşlarımızla yolda, parkta, kahvelerde, evlerinde buluşacağız. Sınır fiziken çizilebilir ama gönüllere sınır çizilemez. Ziyaretimizden vazgeçmiyoruz. Faaliyetimizi bir şekilde yapabileceğimize inanıyorum. İyi niyetli aklın, bu sorununa bir çözümle aşabileceğimiz inancındayım. Alman makamlarından bu konuda yardım istemek, destek istemek, yakışık olmaz. Biz o pozisyonda hiç olmayız. Asıl bunun yapılamıyor olmasının da Almanya'ya yakışmayacağına inanıyorum. Kendilerine yakışanı yapacaklarına inanıyorum. Eğer iptali onlara yakışıyorsa, onlara söyleyecek bir şey bulamıyoruz. Ama ben yine de olumlu bakmayı sürdürmeye devam ediyorum" dedi.

(İsa Akar-Adem Akalan/İHA)