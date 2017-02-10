10.02.2017 16:37 Salon Hokeyi Avrupa Kulüpler Şampiyonası Alanya'da başladı

Erkekler Salon Hokeyi Avrupa Kulüpler Şampiyonası, Antalya'nın Alanya ilçesinde başladı. Erkekler Salon Hokeyi Avrupa Kulüpler Şampiyonası, Antalya'nın Alanya ilçesinde başladı.

Atatürk Spor Salonu'nda, Alanya Belediyesi'nin destekleriyle organize edilen şampiyonanın ilk gününde Gaziantep Polisgücü, Yunanistan'ın Anavryta HC takımı ile karşılaştı. Şampiyonadaki ilk maçında Anavryta'yı 9-0 mağlup eden Gaziantep Polisgücü'nün gollerini, Reza Norouzaddeh (3), Ali Akın Kılıç (2), Celal Aydın, Murat Demirci, İbrahim Özkılıç, Mehmet Ali Demirel'den geldi.



"50-60 YILLIK SÖZ SAHİBİ TAKIMLARA KARŞI OYNUYORUZ"

Maçın ardından açıklama yapan Gaziantep Polisgücü Antrenörü Yusuf Kasım, şampiyonada güçlü takımlara karşı oynadıklarını söyleyerek, "Hokeyde 50-60 yıllık söz sahibi takımlara karşı oynuyoruz. Gaziantep Polisgücü olarak Türkiye liginde de şampiyon olduk. Bu şampiyonada da hedefimiz şampiyon olmak. Ülkemizi ve ilimizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz" dedi.



"HEDEFİMİZ OLİMPİYATLARDA MÜCADELE ETMEK"

Bugün maçı farklı aldıklarını ama bunun insanları aldatmaması gerektiğini ifade eden Kasım, "Bu maç böyle oldu diye diğer maçlar da böyle olacak diye bir şey yok. Bu maça iyi konsantre olduk. Aslında hedefimiz büyütmemiz lazım daha üst liglerde dünya şampiyonasında olimpiyatlarda başarılar elde etmemiz gerekiyor. Buna yönelik çalışmalar yapıyoruz. Yaklaşık 20 gün öncede U21 Avrupa Şampiyonu olarak dönmüştük. Hedefimiz olimpiyatlarda mücadele etmek" diye konuştu.

(Erdal Anak / İHA)

