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Salon dışındaki partililere hitap etti
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Salon dışındaki partililere hitap etti

AK Parti 3. Olağanüstü Büyük Kongresi için Ankara Arena'ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, salon dışında bekleyen partililere hitap etti.

AK Parti 3. Olağanüstü Büyük Kongresi için Ankara Arena'ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, salon dışında bekleyen partililere hitap etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Arena Spor Salonu'na gelişinde büyük coşku ile karşılandı. Salon dışında bekleyen partililere hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan kısa bir konuşma yaptı. Erdoğan, "Yol arkadaşım Genel Başkanımız Binali Yıldırım Bey, sevgili yol arkadaşlarım, sizleri 998 gün sonra en kalbi duygularla selamlıyorum. Fiili bir ayrılığımız vardı. Bugün yine sizlerle beraberiz. Sizlerin heyecanı heyecanımız, coşkusu coşkumuzdur. Sabah 4'ten itibaren sizler buradasınız. Bu 3. Olağanüstü Büyük Kongre'deki heyecanı paylaşmak üzere buradasınız" ifadelerini kullandı.
2019'da yapılacak olan seçimleri hatırlatarak, "Siz kardeşlerimle bu uzun yolculukta 'uzun ince bir yoldayız gidiyoruz gündüz gece' dedik ya inşallah gece gündüz yürümeye devam edeceğiz. Emaneti bugünlere kadar taşıyan değerli yol arkadaşım Binali Bey tekrar huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Önümüzde 2019 var. 2019'un Mart'ında seçimler var, Kasım'ında parlamento seçimi var. Onun için durmak yok, çok çalışacağız. Tevazuyu elden bırakmayacağız. Unutmayın bizim kapı kapı dolaşma geleneğimiz var. Kapı kapı dolaşmaya devam edeceğiz. Gerek hanım kardeşlerim, gerek gençler, gerek ana kademe çok çalışacağız. Üzerimizdeki spekülasyonlara sandıkta cevabını vererek yine yok edeceğiz" diye konuştu.
İzmir'den kongreye gelirken partililerin Polatlı'da bir kaza geçirdiklerini ifade eden Erdoğan, "İzmir'den gelen bir minibüste maalesef bir kazanın olması bizleri üzdü. Allah'a hamd ediyoruz, herhangi bir ölü söz konusu değil. Yaralılarımıza şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.
(Mustafa Apaydın - Zeynep Babacan / İHA)

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