Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
'Salmonella' bakterisi insan sağlığını tehdit ediyor
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

'Salmonella' bakterisi insan sağlığını tehdit ediyor

Çığ ya da iyi pişmemiş, sağlıklı şartlarda saklanmayan gıdalar insan sağlığını olumsuz etkiliyor.

Çığ ya da iyi pişmemiş, sağlıklı şartlarda saklanmayan gıdalar insan sağlığını olumsuz etkiliyor.
İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Nihat Cihanyurdu, Manisa'da askerlerin zehirlenmelerinde adı sıkça anılan" Salmonella" bakterisi ile ilgili uyarılarda bulundu. Şikayetlerin 12 saat içinde başladığına dikkat çeken Cihanyurdu, "Bağırsak enfeksiyonları virüs, bakteri, mantar, küf, parazitler ya da çeşitli hastalıkların neden olduğu tedavi edilmediğinde de ciddi sağlık riskleri doğurabilen rahatsızlıklardır. Karın ve bağırsaklarda ağrı, kramp, bulantı, öğürme, ishal, (bazen bulantı olabilir) şişkinlik tarzı şikayetler olabilir. Ayrıca enfeksiyon etkenine göre ateş, üşüme, baş ağrısı, kilo kaybı, kusma da sıkça görülebilen belirtilerdir. Solmonella, Esherichia coli staphylococcus ve parazitler ve rotavirüs gibi enfeksiyon etkenleri; çiğ ya da pişmemiş, sağlıklı şartlarda saklanmayan etlerden bulaşabilir. Sağlığa zararlı ve arıtılmamış, klorlanmamış veya kaynatılmamış su ve içeceklerden bulaşma yollarıdır. Et ve benzeri yiyecekler ya da yumurta oda ısısında fazla beklerse staphylococcus toksinleri oluşabilir. 12 saat içinde de şikayetler başlayabilir" dedi.
İyi beslenme ve hijyene önem verilerek, hayat tarzında bazı değişiklikler yapılarak bağırsak enfeksiyonlarının oluşmamasının ve sindirim sisteminin rahatlamasının sağlanabileceğine dikkat çeken Cihanyurdu, "Çoğu parazitler mikroskobik ölçülerde küçük olsa da gözle görülebilen ascaris kıl kurdu gibileri de vardır. Bir çok parazit bağırsaklarımızda yaşam alanı bularak beslenme bozuklukları, vitamin eksiklikleri, zayıflama bulantı, karın ağrısı, ağız akmaları, makatta kaşıntı, iştahsızlık gibi şikayetlere yol açabilir. İyi beslenme ve hijyene önem verilerek, hayat tarzında bazı değişiklikler yaparak bağırsak enfeksiyonlarının oluşmasını ve sindirim sisteminin rahatlamasını sağlayabiliriz. Lifli gıdalar, baklagiller, yeşil sebzeler ve taze meyveler yenerek ancak iyi ve sağlıklı şartlarda yıkanması, kontrol ve denetimlerden geçirilmesi zaruridir. Susuz kalmak veya az sıvı almak sindirim sistemi ve böbrekler için sakıncalıdır. Düzenli egzersiz ve yürüyüşler sindirim sistemini önemli ölçüde rahatlatır. Bakteri ve parazitlerin neden olduğu bağırsak enfeksiyonlarında doktor kontrolünde ilaç ve gerekirse sıvı açığı olanlarda serum tedavisi gerekebilir. Her ne kadar şikayet ve hastalıklar artmayla bitmese de asıl olan hijyen ve kontroldür. Evlerde, iş yerlerinde özellikle çocuk, yaşlı ve kronik hastalığı olanların takip ve tedavileri öncelikli önem arz eder. Lokanta ve restoranların açıkta yiyecek ve içecek satan iş yerlerinin belediye ve toplum sağlığı ve il sağlık müdürlüklerince etkili ve sonuçlandırıcı kontrollerinin yapılması gerekir. Bozuk gıda satan, merdiven altı diye tabir edilen üretim yapan, son kullanma tarihleri geçmiş gıda satan iş yerlerinin takibi şarttır" diye konuştu.
(Bekir Koca/İHA)

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
'Evimizi yıkın' eylemi
FETÖ'nün 'İç Anadolu dar bölge imam yardımcısı' yakalandı
Şekerli mamüllerde yüzde 10 büyüme bekleniyor
Borsa güne yükselişle başladı
İsveç'te mültecilerin kaldığı evde yangın çıktı
Bitlis'ten acı haber: 2 asker şehit
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
FETÖ'cü Akın İpek'in annesi: Gülen bir numaralı teröristtir!
FETÖ'cü Akın İpek'in annesi: Gülen bir numaralı teröristtir!
Başbakan Yıldırım'dan bankalara çağrı
Başbakan Yıldırım'dan bankalara çağrı
CHP'den şok açıklama : Gök kubbeyi dar ederiz
CHP'den şok açıklama : Gök kubbeyi dar ederiz
40 ilin valisi değişti! Valiler kararnamesi yayınlandı
40 ilin valisi değişti! Valiler kararnamesi yayınlandı
ABD, İran'ın İHA'sını düşürdü
ABD, İran'ın İHA'sını düşürdü
Çeyrek finalde rakip Yunanistan
Çeyrek finalde rakip Yunanistan
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
'Evimizi yıkın' eylemi
'Evimizi yıkın' eylemi
FETÖ'nün 'İç Anadolu dar bölge imam yardımcısı' yakalandı
FETÖ'nün 'İç Anadolu dar bölge imam yardımcısı' yakalandı
Şekerli mamüllerde yüzde 10 büyüme bekleniyor
Şekerli mamüllerde yüzde 10 büyüme bekleniyor
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
İsveç'te mültecilerin kaldığı evde yangın çıktı
İsveç'te mültecilerin kaldığı evde yangın çıktı
Bitlis'ten acı haber: 2 asker şehit
Bitlis'ten acı haber: 2 asker şehit
Azerbaycan, Ermenistan'a ait İHA'yı düşürdü
Azerbaycan, Ermenistan'a ait İHA'yı düşürdü
Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye: Gelsin o da yürüsün
Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye: Gelsin o da yürüsün
Bakımları yapılmayan klimalar hastalıklara davetiye çıkarıyor
Bakımları yapılmayan klimalar hastalıklara davetiye çıkarıyor
Bitlist'en acı haber: 2 şehit
Bitlist'en acı haber: 2 şehit
Evden eve nakliyatın böylesi görülmedi
Evden eve nakliyatın böylesi görülmedi
Baklavanın iyisini anlamanın püf noktaları
Baklavanın iyisini anlamanın püf noktaları

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English