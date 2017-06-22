'Salmonella' bakterisi insan sağlığını tehdit ediyor

Çığ ya da iyi pişmemiş, sağlıklı şartlarda saklanmayan gıdalar insan sağlığını olumsuz etkiliyor.

Çığ ya da iyi pişmemiş, sağlıklı şartlarda saklanmayan gıdalar insan sağlığını olumsuz etkiliyor.

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Nihat Cihanyurdu, Manisa'da askerlerin zehirlenmelerinde adı sıkça anılan" Salmonella" bakterisi ile ilgili uyarılarda bulundu. Şikayetlerin 12 saat içinde başladığına dikkat çeken Cihanyurdu, "Bağırsak enfeksiyonları virüs, bakteri, mantar, küf, parazitler ya da çeşitli hastalıkların neden olduğu tedavi edilmediğinde de ciddi sağlık riskleri doğurabilen rahatsızlıklardır. Karın ve bağırsaklarda ağrı, kramp, bulantı, öğürme, ishal, (bazen bulantı olabilir) şişkinlik tarzı şikayetler olabilir. Ayrıca enfeksiyon etkenine göre ateş, üşüme, baş ağrısı, kilo kaybı, kusma da sıkça görülebilen belirtilerdir. Solmonella, Esherichia coli staphylococcus ve parazitler ve rotavirüs gibi enfeksiyon etkenleri; çiğ ya da pişmemiş, sağlıklı şartlarda saklanmayan etlerden bulaşabilir. Sağlığa zararlı ve arıtılmamış, klorlanmamış veya kaynatılmamış su ve içeceklerden bulaşma yollarıdır. Et ve benzeri yiyecekler ya da yumurta oda ısısında fazla beklerse staphylococcus toksinleri oluşabilir. 12 saat içinde de şikayetler başlayabilir" dedi.

İyi beslenme ve hijyene önem verilerek, hayat tarzında bazı değişiklikler yapılarak bağırsak enfeksiyonlarının oluşmamasının ve sindirim sisteminin rahatlamasının sağlanabileceğine dikkat çeken Cihanyurdu, "Çoğu parazitler mikroskobik ölçülerde küçük olsa da gözle görülebilen ascaris kıl kurdu gibileri de vardır. Bir çok parazit bağırsaklarımızda yaşam alanı bularak beslenme bozuklukları, vitamin eksiklikleri, zayıflama bulantı, karın ağrısı, ağız akmaları, makatta kaşıntı, iştahsızlık gibi şikayetlere yol açabilir. İyi beslenme ve hijyene önem verilerek, hayat tarzında bazı değişiklikler yaparak bağırsak enfeksiyonlarının oluşmasını ve sindirim sisteminin rahatlamasını sağlayabiliriz. Lifli gıdalar, baklagiller, yeşil sebzeler ve taze meyveler yenerek ancak iyi ve sağlıklı şartlarda yıkanması, kontrol ve denetimlerden geçirilmesi zaruridir. Susuz kalmak veya az sıvı almak sindirim sistemi ve böbrekler için sakıncalıdır. Düzenli egzersiz ve yürüyüşler sindirim sistemini önemli ölçüde rahatlatır. Bakteri ve parazitlerin neden olduğu bağırsak enfeksiyonlarında doktor kontrolünde ilaç ve gerekirse sıvı açığı olanlarda serum tedavisi gerekebilir. Her ne kadar şikayet ve hastalıklar artmayla bitmese de asıl olan hijyen ve kontroldür. Evlerde, iş yerlerinde özellikle çocuk, yaşlı ve kronik hastalığı olanların takip ve tedavileri öncelikli önem arz eder. Lokanta ve restoranların açıkta yiyecek ve içecek satan iş yerlerinin belediye ve toplum sağlığı ve il sağlık müdürlüklerince etkili ve sonuçlandırıcı kontrollerinin yapılması gerekir. Bozuk gıda satan, merdiven altı diye tabir edilen üretim yapan, son kullanma tarihleri geçmiş gıda satan iş yerlerinin takibi şarttır" diye konuştu.

(Bekir Koca/İHA)