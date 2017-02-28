Saliseler sonra yaşandı !

Rusya'da bir kafeden çıkan kadının üstüne, çatıda biriken dev kar kütlesi düştü. O anlarsa güvenlik kamerasına yansıdı.
Rusya'da bir kafeden çıkan kadının üstüne, çatıda biriken dev kar kütlesi düştü. O anlarsa güvenlik kamerasına yansıdı. Kar kütlesinin üstüne düşmesiyle yere yuvarlanan kadın yaralandı. Talihsiz kadın hastaneye kaldırıldı.
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