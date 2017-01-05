05.01.2017 12:14 Salihli MYO, ilkokula kütüphane kazandırdı

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Salihli Meslek Yüksek Okulu (MYO) Bilgisayar Programcılığı öğrencileri Durasıllı Mahallesi'ndeki Mimar Sinan İlkokulu'na kütüphane kazandırdı. Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Salihli Meslek Yüksek Okulu (MYO) Bilgisayar Programcılığı öğrencileri Durasıllı Mahallesi'ndeki Mimar Sinan İlkokulu'na kütüphane kazandırdı.



Meslek Yüksek Okulu öğrencileri Hakan Naz, Arda Sezen, Doğukan Şen ve Meryem Durak, Durasıllı Mimar Sinan İlkokuluna, kendi imkanları ile topladıkları 500 kitapla bir kütüphane oluşturdu. Projede yer alan öğrencilerden Hakan Naz, "Kitap okumanın en önemli faydası hiç kuşkusuz insanın kendini tanımasını sağlamasıdır. Okuyan insan hangi alanda başarılı olacağını hangi alanın onun kişilik yapısına uygun olduğunu tespit edebilir. Dünyanın en zeki insanı olarak kabul edilen ve Nobel ödülü Sahibi olan Einstein üniversite mezunu değildi. Onu başarılı yapan okuma alışkanlığıydı. Kendimizi tanıyarak Hayatta başarılı olabilmenin en önemli yolu okumaktır. Biz genç öğrenci kardeşlerimize bu alışkanlığı kazandırabildiysek ne mutlu bize" dedi.

