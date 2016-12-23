23.12.2016 12:09 Salihli MHP'den Kaymakam Çelenkoğlu'na 'Hayırlı olsun' ziyareti

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Salihli ilçe Başkanı Mehmet Akın, Salihli Kaymakamı Turgut Çelenkoğlu'na hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Salihli ilçe Başkanı Mehmet Akın, Salihli Kaymakamı Turgut Çelenkoğlu'na hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.



MHP Salihli İlçe Başkanı Mehmet Akın, beraberinde yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Kaymakam Ertan Peynircioğlu'nun Niğde Valisi olarak atanmasının ardından bu göreve 5.5 ay sonra atanan ve görevine başlayan Kaymakam Turgut Çelenkoğlu'na hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi. Kaymakam Çelenkoğlu'na görevinde başarılar dileyen MHP ilçe Başkanı Akın, Salihli'nin menfaatleri noktasında kendilerine düşen görevi yapmaya hazır olduklarını söyledi.



Salihli Kaymakamlığına atanan Turgut Çelenkoğlu da, MHP Salihli ilçe Başkanı Mehmet Akın ve yönetim kurulu üyelerinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.

