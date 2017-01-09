09.01.2017 16:22 Salihli Kocaçeşmespor'da Veli Özdemir dönemi başladı

Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekibi Salihli Kocaçeşmespor'un yeni Teknik Direktörü Veli Özdemir oldu. Özdemir'in yardımcı antrenörlük görevini ise Serdar Şen ve Emin Aydın'ın yapacağı öğrenildi. Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekibi Salihli Kocaçeşmespor'un yeni Teknik Direktörü Veli Özdemir oldu. Özdemir'in yardımcı antrenörlük görevini ise Serdar Şen ve Emin Aydın'ın yapacağı öğrenildi.



BAL 9. Grupta ilk yarıyı 20 puanla 5. sırada tamamlayan Salihli Kocaçeşmespor, Teknik Direktör Kamil Utkan ile yollarını ayırırken, bu göreve 'Bombacı' lakaplı Veli Özdemir getirildi. Salihli Kocaçeşmespor'un bu sezon 3'üncü teknik direktörü olan Özdemir, Yunus Oktav Futbol Sahası'nda takımla birlikte ilk idmanına çıktı.



Salihli Kocaçeşmespor Kulübü adına hayırlı olmasını dileyen Özdemir, "İkinci yarıda önümüzde 12 maçlık bir süreç var. Birlik ve beraberlik içinde, takımımızın bir yere götürmek için elimizden gelen çabayı göstereceğiz." dedi.



Kulüp olarak bir kan değişikliğine gitme kararı aldıklarını dile getiren Kulüp Başkanı Şakip Başgönül, Kamil Utkan ile yollarının ayrılmasında sportif anlamda başarılı veya başarısızlıkla bir alakasının olmadığını söyledi.



Başgönül, "Gelecek yıllar adına ve ikinci yarıdaki 12 maçta takımımızın Teknik Direktörü olarak Veli Özdemir görev yapacak. Kendisini Salihli ve spor camiası yakından tanıyor. Görevinde başarılar diliyorum. Salihli Kocaçeşmespor'un kurucularından olan Kamil Utkan hocamıza emeklerinden ve çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

