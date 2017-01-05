05.01.2017 13:52 Salihli Devlet Hastanesi, cilt kanseri hastalarına umut oldu

Salihli Devlet Hastanesi'nde göreve başlayan Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları(KBB) Uzmanı Op. Dr. Muhammet Yeniay, cilt kanseri olan hastalar için umut oldu. Salihli Devlet Hastanesi'nde göreve başlayan Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları(KBB) Uzmanı Op. Dr. Muhammet Yeniay, cilt kanseri olan hastalar için umut oldu.



Hastaneye tedavi için gelen İbrahim Y. (56) ve Elif E.'nin (76) cilt kanseri ameliyatını başarılı bir operasyonla gerçekleştiren Op. Dr. Yeniay, "Cilt kanserleri ileri yaşlarda, güneş ışığına maruz kalan bölgelerde veya bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerde ortaya çıkar. Cilt kanserleri en çok görülen kanser türüdür. Tüm kanser vakalarının yaklaşık yarısını cilt kanserleri oluşturur. Melanom dışı cilt kanserleri ve aktinik keratozis tedavisinde temel tedavi yöntemi cerrahidir. Cilt kanserleri genellikle güneşe daha çok maruz kalan kulak, burun ve dudak cildinden kaynaklanır. Tedavi olacak hastalar yüzünde ciddi bir bozulma olmasından endişelenirler. Bu nedenle tedavinin rekonstrüksiyon basamağı kozmetik açıdan büyük önem taşır. Her hasta bir defa ameliyat olmak ister ve hastalara uygulanacak olan rekonstrüksiyon basamağının doğru planlaması ile başarılı sonuç alınabilir. 3 ay içinde dört hastayı sağlığına kavuşturduk. Patoloji raporlarında hastalığı tamamen ciltten temizlediğimiz rapor edildi. Bundan sonra çok sayıda hastaya da umut olmak istiyoruz." dedi.



Hastanenin olanaklarının çok gelişmiş durumda olduğunu ifade eden Salihli Devlet Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Gökhan Gürsoy ise, "Kendine güvenen ve tecrübesi olan hekim arkadaşlarımız yapılmayanı yaparak bizlere ilkleri yaşatıyorlar. Hastalarımız da doktorlarımızın bu başarısından çok memnun. İdareciler olarak bizde hasta memnuniyeti ile daha memnunuz. Hekim arkadaşlarımı kutluyor, başarıların devamını diliyorum" şeklinde konuştu.

