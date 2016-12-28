28.12.2016 11:35 Salihli'de içime hazır 175 adet bonzai ele geçirildi

Manisa'nın Salihli ilçesinde, 175 adet içime hazır bonzai maddesi operasyonla ele geçirilirken, olayla ilgili olarak bir kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Manisa'nın Salihli ilçesinde, 175 adet içime hazır bonzai maddesi operasyonla ele geçirilirken, olayla ilgili olarak bir kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı KOM Grup Amirliği ekipleri, ilçe genelinde uyuşturucu madde satıcılarına göz açtırmıyor. Düzenlenen son operasyonda içime hazır 175 adet bonzai maddesi ele geçirilirken, olayla ilgili O.A isimli bir şahıs gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından Salihli Adliyesine sevk edilen O.A, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.



Salihli İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Taşçı, ilçede huzur ve güvenliğin sağlanması için suç ve suçlularla etkin ve kararlı mücadelenin süreceğini söyledi.



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