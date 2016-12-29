29.12.2016 10:14 Salihli'de 2016 yılında bin 225 çiftin nikahı kıyıldı

Manisa'nın Salihli ilçesinde 2016 yılı içerisinde 1.225 çift, 'mutluluğa evet' dedi. Salihli Belediyesi Evlendirme Dairesine başvurarak evlenme kararı alan bin 225 nikahtan 16'sının ise yabancı uyruklu gelinlerle gerçekleştirildiği belirtildi. Manisa'nın Salihli ilçesinde 2016 yılı içerisinde 1.225 çift, 'mutluluğa evet' dedi. Salihli Belediyesi Evlendirme Dairesine başvurarak evlenme kararı alan bin 225 nikahtan 16'sının ise yabancı uyruklu gelinlerle gerçekleştirildiği belirtildi.



Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, konu ile ilgili yaptığı açıklamada "2016 yılı ocak ayından bugüne kadar belediyemize başvuran 1.225 çiftimizin nikahlarını kıydık. Evlilik kararı alan tüm çiftlerimize ömür boyu mutlu ve huzurlu bir evlilik hayatı diliyorum" dedi.

