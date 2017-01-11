11.01.2017 12:25 Salihli Belediyesi'nden jeotermal açıklaması

Salihli Belediye Başkan Yardımcısı Yalım Şenkaya, jeotermal ısıtma konusunda yaşanan sıkıntılar dolayısıyla bir açıklama yaptı. Salihli Belediye Başkan Yardımcısı Yalım Şenkaya, jeotermal ısıtma konusunda yaşanan sıkıntılar dolayısıyla bir açıklama yaptı.



Başkan Yardımcısı Şenkaya, "Salihli Belediyesi tarafından 2000 yılında 2 jeotermal kuyu ile bin 593 konutta jeotermal ısıtma sistemi çalışmaları başlamıştır. 2000-2014 yılları arasında çalışmalar genişletilerek 28 adet kuyu sondajı yapılmıştır. Ancak 28 kuyudan sadece 8 kuyu sisteme dahil edilerek, bunlardan sadece 6 tanesi aktif olarak çalışmaktadır. Bu çalışmaların sonucunda Kurşunlu Bölgesinde aktif çalışan 6 adet 200-250 metre arasında değişen derinliklerde ve Yılmaz Mahallesinde yüzde 50 kapasite ile çalışan 2 adet 1200-1400 metrelerde jeotermal kuyularla ilçe merkezinde 7 bin 578 konut ısıtılmaktadır. Salihli Belediyesi Jeotermal ısıtma sistemi 0 derecenin altında ek enerji kullanımına göre dizayn edilmiş bir proje olup 1928-1980 yılları arası dış hava sıcaklık ortalaması dikkate alınarak hesaplanmış ve projelendirilmiştir. Sistem projelendirilirken en düşük hava sıcaklığı Ocak ayında +5,4 derece olarak ölçülmüştür. 2014, 2015 ve 2016 yılları değerlendirildiğinde 2014 yılı Ocak ayında en düşük-0,6 derece görülmüş ve 9 saat eksi değer ölçülmüştür. 2015 yılı Ocak ayında ise en düşük dış hava sıcaklığı-8,6 derece olmuştur. Toplam 7 gün boyunca eksi değer ölçülmüştür." dedi.



"Pompa arızalarından dolayı sorunlar yaşandı"



Şenkaya, "Geçen senelerde yaşanan pompa arızalanması ve dağıtım hattı ile ilgili sıkıntılar neticesinde tüm şehir içindeki iletim hattı çelik boru ile yenilenmiş ayrıca 2000 yılından bu yana kullanılan ve sürekli arıza oluşan Şehitler Mahallesindeki ana boru hattı ise 400 metre çelik boru kullanılarak tamamen yenilenmiştir. Yaz döneminde de hem kuyu bakımları hem de konutlara ait eşanjörlerin temizliği Jeotermal İşletme Müdürlüğümüz tarafından yapılmıştır. Bu süreçte şehir içi iletim hattında herhangi bir arıza oluşmamaktadır. Fakat Yılmaz Bölgesinde bulunan 2 kuyumuzda oluşan su seviyelerinin çekilmesi, pompa arızalarından dolayı zaman zaman sorunlar yaşanmaktadır. Dış hava sıcaklıklarındaki ani düşüşten dolayı abonelerimizin şikayetleri artmış olup jeotermal teknik ekiplerimiz 24 saat görevlerini yerine getirmektedir. Bununla beraber halkımız arasında konuşulan 2 bin yeni abone alındığı ve yaşanan sıkıntıların bu sebepten dolayı olduğu gerçeği yansıtmamaktadır" şeklinde konuştu.



"349 vatandaşımıza abonelik verildi"



"30 Mart 2014 tarihinden bu yana belediyemiz 70 yaş üzeri hasta, bakıma muhtaç, engelli ve ağır rahatsızlıkları bulunan vatandaşlarımıza jeotermal abonelik hakkı tanınmış ve bu şartları sağlayan 349 vatandaşımıza abonelik verilmiştir." diyen Şenkaya açıklamasını şöyle tamamladı:



"Bu kış yaşadığımız sorunlarla ilgili çözüm sürecimiz ise ilk olarak arama sahamızda Ankara Üniversitesi tarafından zemin etüt çalışmaları yapılmıştır. Bu süreçte kaynak noktaları belirlenmiş sondaj için gerekli izinlerin alınması ve tam noktanın belirlenmesi için çalışmalara devam edilmektedir. Diğer bir çalışma ise ilerleyen yıllarda bölgede yapılması planlanan Sanko Holding'e ait enerji santrali ile ortak çalışmalar gerçekleştirilmesidir. Bu konuda yetkililerle gerekli görüşmeler yapılmış santralin çalışmaya başlamasıyla oluşacak çıkış suyu diye tabir edilen enerji üretimine yetersiz olan fakat ısınma için yeterli olacak kaynağın tarafımızdan değerlendirilmesidir. Bu çalışmalar haricinde jeotermal ısıtma sistemine ek olarak farklı bir enerji kaynağı ile sistemi hem daha verimli hale getirmek hem de artı konut aboneliği alarak daha fazla vatandaşımıza hizmet etmek için Doğalgazı çok önemsiyoruz. Belediye Başkanımız Zeki Kayda öncülüğünde bu konuda kapsamlı çalışmalar yapmaktayız. Önceki aylarda BOTAŞ ve AKSA doğalgaz dağıtım AŞ ile yaptığımız görüşmeler neticesinde meclisimizden aldığımız yetki ile gerekli makamlara başvuru yapmış bulunmaktayız. Bu süreci hızlandırmak için BOTAŞ, AKSA ve EPDK ile gerekli görüşmeler en üst düzeyde yapılarak hem Salihli ilçe merkezine hem de Salihli OSB'ye 2017-2018 yılında yatırımın gerçekleşmesi için tüm çabamızı harcamaktayız."

