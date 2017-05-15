Salgın nedeniyle 115 kişi öldü: Olağanüstü hal ilan edildi

Yemen'de Sağlık Bakanlığı, Başkent Sana'da olağanüstü hal ilan edildiğini duyurdu.

Yemen'de Sağlık Bakanlığı, Başkent Sana'da olağanüstü hal ilan edildiğini duyurdu.

Yemen'de hükümet güçleri ile Husiler arasındaki çatışma sürerken insani durum da her geçen gün kötüye gidiyor. Başkent Sana'da en az kolera nedeniyle 115 kişi hayatını kaybetti. Sağlık Bakanlığı, salgını kontrol altına alamadıklarını ifade ederek, salgının engellenmesine yardımcı olmak için uluslararası yardım çağrısında bulundu. Sağlık Bakanlığı, başkent Sana'da BM İnsani Yardım Koordinatörü Jamie McGoldrick ve diğer yetkililerle yaptığı toplantının ardından yardım kuruluşlarını ve bağışçılarına "örneğine rastlanmamış felaketi" önlemek için yardım çağrısında bulundu. Bakanlık, başkentte olağanüstü hal ilan edildiğini duyurdu. Sağlık Bakanı Muhammed Salim Bin Hafeedh, yaşananların sağlık sistemini aştığını ifade ederek, "Böylesine zor ve karışık şartlar altındayken bunun üstesinden nasıl gelebiliriz" ifadelerini kullandı.

27 Nisan-13 Mayıs tarihleri arasında başkent Sana ve diğer eyaletlerde 8 bin 595 kolera vakası görüldüğü ifade edilmiş, ancak sağlık yetkilileri 213 vakayı doğrulamıştı. Salgın nedeniyle en az 115 kişi hayatını kaybederken Dünya Sağlık Örgütü, 7.6 milyon kişinin kolera riski altındaki bölgelerde yaşadığını açıkladı.

Öte yandan, BM ülkede yalnızca birkaç sağlık merkezinin hizmet verdiğini, nüfusun üçte ikisinin temiz içme suyuna erişim sağlayamadığını kaydetti.

