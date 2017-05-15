Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Salgın nedeniyle 115 kişi öldü: Olağanüstü hal ilan edildi
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Salgın nedeniyle 115 kişi öldü: Olağanüstü hal ilan edildi

Yemen'de Sağlık Bakanlığı, Başkent Sana'da olağanüstü hal ilan edildiğini duyurdu.

Yemen'de Sağlık Bakanlığı, Başkent Sana'da olağanüstü hal ilan edildiğini duyurdu.
Yemen'de hükümet güçleri ile Husiler arasındaki çatışma sürerken insani durum da her geçen gün kötüye gidiyor. Başkent Sana'da en az kolera nedeniyle 115 kişi hayatını kaybetti. Sağlık Bakanlığı, salgını kontrol altına alamadıklarını ifade ederek, salgının engellenmesine yardımcı olmak için uluslararası yardım çağrısında bulundu. Sağlık Bakanlığı, başkent Sana'da BM İnsani Yardım Koordinatörü Jamie McGoldrick ve diğer yetkililerle yaptığı toplantının ardından yardım kuruluşlarını ve bağışçılarına "örneğine rastlanmamış felaketi" önlemek için yardım çağrısında bulundu. Bakanlık, başkentte olağanüstü hal ilan edildiğini duyurdu. Sağlık Bakanı Muhammed Salim Bin Hafeedh, yaşananların sağlık sistemini aştığını ifade ederek, "Böylesine zor ve karışık şartlar altındayken bunun üstesinden nasıl gelebiliriz" ifadelerini kullandı.
27 Nisan-13 Mayıs tarihleri arasında başkent Sana ve diğer eyaletlerde 8 bin 595 kolera vakası görüldüğü ifade edilmiş, ancak sağlık yetkilileri 213 vakayı doğrulamıştı. Salgın nedeniyle en az 115 kişi hayatını kaybederken Dünya Sağlık Örgütü, 7.6 milyon kişinin kolera riski altındaki bölgelerde yaşadığını açıkladı.
Öte yandan, BM ülkede yalnızca birkaç sağlık merkezinin hizmet verdiğini, nüfusun üçte ikisinin temiz içme suyuna erişim sağlayamadığını kaydetti.

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
İlk yurt dışı ziyareti Almanya'ya
Serbest piyasada altın fiyatları
Az maliyet çok iş: Giresunspor
Putin'den Türkiye'ye YPG mesajı!
Kayserispor'da Mesut Bakkal farkı
Ana Jet Üssüne sokulmak istenen araçta bomba bulundu
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
'Gönüllü müezzin yardıma muhtaç kadınlarla para karşılığı camide ilişkiye girdi'
'Gönüllü müezzin yardıma muhtaç kadınlarla para karşılığı camide ilişkiye girdi'
Cumhuriyet'ten afiş skandalı: Photoshop'lu yalan haber
Cumhuriyet'ten afiş skandalı: Photoshop'lu yalan haber
Muğla'daki kazada hayatını kaybedenler uğurlanıyor
Muğla'daki kazada hayatını kaybedenler uğurlanıyor
115 bin metreküplük alan temizlendi
115 bin metreküplük alan temizlendi
Trafik ve HGS cezalarında yeni dönem bakan açıkladı
Trafik ve HGS cezalarında yeni dönem bakan açıkladı
Muğla'da 24 kişinin öldüğü kaza anı böyle görüntülendi
Muğla'da 24 kişinin öldüğü kaza anı böyle görüntülendi
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
İlk yurt dışı ziyareti Almanya'ya
İlk yurt dışı ziyareti Almanya'ya
Serbest piyasada altın fiyatları
Serbest piyasada altın fiyatları
Az maliyet çok iş: Giresunspor
Az maliyet çok iş: Giresunspor
Putin'den Türkiye'ye YPG mesajı!
Putin'den Türkiye'ye YPG mesajı!
Kayserispor'da Mesut Bakkal farkı
Kayserispor'da Mesut Bakkal farkı
Ana Jet Üssüne sokulmak istenen araçta bomba bulundu
Ana Jet Üssüne sokulmak istenen araçta bomba bulundu
Kupada finalistler belli oluyor
Kupada finalistler belli oluyor
Bakü'de Ferhat Arıcan'dan altın madalya
Bakü'de Ferhat Arıcan'dan altın madalya
Tüm dünya 10 şirkete çalışıyor
Tüm dünya 10 şirkete çalışıyor
Microsoft'tan hükümetlere 'siber saldırı' eleştirisi
Microsoft'tan hükümetlere 'siber saldırı' eleştirisi
Pendik Limanı'nda uyuşturucu operasyonu
Pendik Limanı'nda uyuşturucu operasyonu
PKK'nın 'girilemez' dediği bölgede 9 terörist öldürüldü
PKK'nın 'girilemez' dediği bölgede 9 terörist öldürüldü

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English