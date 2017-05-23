Saldırıyı DEAŞ üstlendi

İngiltere'de 22 kişinin öldüğü terör saldırısını DEAŞ üstlendi.

İngiltere'de 22 kişinin öldüğü terör saldırısını DEAŞ üstlendi.

İngiltere terör saldırısıyla sarsıldı. Amerikalı şarkıcı Ariana Grande'nin Manchester Arena'da verdiği konserinin sonunda, bir intihar bombacısı kendini patlattı. Olayda 22 kişi öldü, 60 kadar kişi de yaralandı. Salonda büyük panik yaşanırken, o anlar da kameralara yansıdı. Yaralılar bölgeye sevk edilen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi.

