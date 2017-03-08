Saldırıyı DEAŞ üstlendi

Afganistan'ın başkenti Kabil'de Serdar Davut Han Askeri Hastanesine yapılan saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de Serdar Davut Han Askeri Hastanesine yapılan saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi.

DEAŞ, doğrulanmış Telegram hesabından yaptığı açıklama ile saldırıyı üstlendi. Hastane saldırısında en az 36 kişinin öldüğü, 70'den fazla kişinin de yaralandığı bildirildi. Hastanenin çevresinde güvenlik güçleri önlem alırken, çevredeki yollar da trafiğe kapatıldı.

Afganistan Savunma Bakanlığı yetkilileri, saldırının Wezir Ekber Han bölgesindeki askeri hastanenin giriş kapısında meydana gelen patlamayla başladığını, hastane personeli kıyafeti giyen silahlı kişilerin hastanenin üst katlarında yerleştiğini, bölgeye özel kuvvetlerin gönderildiğini belirtti. Savunma Bakanlığı Sözcüsü Devlet Veziri, üç saldırganın otomatik silahlar ve el bombalarıyla Afganistan'ın başkentindeki en büyük askeri binaya girdiğini, güvenlik güçlerinin can kaybına yol açmamak için dikkatli olduklarını söyledi. Sözcü, saldırganlardan birinin öldürüldüğünü kaydetti.

Çatışma devam ederken, hastanenin içinden bir patlama sesi duyulduğu, bazı hastaların pencere kenarlarına tutunarak binanın dışına çıktıkları kaydedildi.

(Sultan Faizy / İHA)