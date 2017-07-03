Saldırıya uğrayan Türk gemisi yoluna devam ediyor

Yunanista'nın Rodos Adası açıklarında Yunan Sahil Güvenlik botunun saldırısına uğrayan ACT isimli kuru yük gemisi, saldırı sonrası Türk Sahil Güvenlik botu eşliğinde yoluna devam ediyor.
Yunanista'nın Rodos Adası açıklarında Yunan Sahil Güvenlik botunun saldırısına uğrayan ACT isimli kuru yük gemisi, saldırı sonrası Türk Sahil Güvenlik botu eşliğinde yoluna devam ediyor. Marmaris Kaymakamı Celalettin Yüksel'in yaptığı açıklamaya göre, İskenderun'dan yüklediği yük ile İzmit Körfezi'ne doğru seyreden 4300 DWT taşıma kapasitesine sahip ACT isimli Türk bayraklı kuru yük gemisine, Yunan Sahil Güvenlik botları tarafından Rodos Adası açıklarında ateş açıldı. Geminin güvertesine 36 mermi isabet etti. Gemi kaptanının Türk Sahil Güvenlik ekiplerinden yardım istemesi üzerine Marmaris Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı bir bot bölgeye hareket etti. Türk sularında seyreden kuru yük gemisinin Sahil Güvenlik botu eşliğinde rotasından sapmadan yoluna devam ettiği bildirildi. (Vural Efecik - Zafer Hacısalihoğlu /İHA)
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