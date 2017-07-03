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Saldırıya uğrayan Türk gemisi Marmaris Limanı'nda
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Saldırıya uğrayan Türk gemisi Marmaris Limanı'nda

Yunan Sahil Güvenliğine ait hücum botların Rodos Adası yakınlarında ateş açtığı Türk bayraklı M/V ACT isimli yük gemisi, 2 Sahil Güvenlik botu eşliğinde Marmaris Limanı'na getirildi.

Yunan Sahil Güvenliğine ait hücum botların Rodos Adası yakınlarında ateş açtığı Türk bayraklı M/V ACT isimli yük gemisi, 2 Sahil Güvenlik botu eşliğinde Marmaris Limanı'na getirildi.
İskenderun'dan yüklediği demir ve çelikle İzmit Körfezi'ne doğru yola çıkan Türk bayraklı M/V ACT isimli yük gemisi, bir gece Marmaris açıklarında kaldıktan sonra öğle saatlerinde rotasında tekrar harekete geçti. 4 bin 300 DWT taşıma kapasitesine sahip kuru yük gemisi, Bozburun ile Rodos açıklarında uluslararası sularda Yunan Sahil Güvenlik botları tarafından takip edilmeye başlandı. Daha sonra gemide arama yapacaklarını belirten Yunan Sahil Güvenlik ekipleri, geminin Rodos Limanı'na çekilmesini istedi. Gemi Türk karasularına yönelince Yunan Sahil Güvenlik botlarından ateş açıldı. Gemiye 16 kurşun isabet etti. Gemi, 2 Türk Sahil Güvenlik botu eşliğinde Muğla'nın Marmaris Limanı'na geldi.
Türk bayraklı M/V ACT gemisinin kaptanı Sami Kalkavan, "Bu rota her zaman geçiş yaptığımız bir hat. Uluslararası sularda gemiye Yunan Sahil Güvenlik botları yanaştı. Bize gemide arama yapacaklarını, gemiyi hemen Rodos Limanı'na çekmemiz gerektiğini söylediler. Biz bunu kabul etmedik. Bunun üzerine takiplerini sürdürüp tacizde bulundular. Yunan botlarından tacize uğrayınca biz rotamızı Türk karasularına çevirdik. Türk karasularına gideceğimizi anlayınca bize ateş açmaya başladılar. Gemiye 16 mermi isabet etti. Açılan ateş sonrası Allah'a şükür kimse yaralanmadı. Mürettebat büyük tehlike atlattı. Bunlar iyice şımardılar, aldılar başını gidiyorlar. Şu anda Türk sularındayız" diye konuştu.
(Vural Efecik /İHA)

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