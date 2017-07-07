Saldırıya uğrayan Kaymakam Kocabey ile görüştü

Başbakan Binali Yıldırım, Siirt'in Baykan ilçesinde terör örgütü PKK'nın bombalı saldırı düzenlediği Baykan Kaymakamı Mehmet Kocabey ile görüşüp, sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Başbakan Yıldırım, görüşmede geçmiş olsun dileklerini iletti.
Başbakan Binali Yıldırım, Siirt'in Baykan ilçesinde terör örgütü PKK'nın bombalı saldırı düzenlediği Baykan Kaymakamı Mehmet Kocabey ile görüşüp, sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Başbakan Yıldırım, görüşmede geçmiş olsun dileklerini iletti.
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