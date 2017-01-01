01.01.2017 16:56 Saldırının yaşandığı gece kulübüne slogan atarak yürüyen gruba gözaltı

Terör saldırısının yaşandığı eğlence kulübünün bulunduğu alana doğru slogan atarak yürümek isteyen bir grup gözaltına alındı. Terör saldırısının yaşandığı eğlence kulübünün bulunduğu alana doğru slogan atarak yürümek isteyen bir grup gözaltına alındı.



Dün gece Beşiktaş Ortaköy'deki bir eğlence kulübüne düzenlenen terör saldırısının yaşandığı Muallim Naci Caddesi'ne çıkan 7-8 kişilik grup bir süre slogan attı.



Saldırı noktasına doğru slogan atarak yürüyen gruba polis izin vermedi. Çevik kuvvet ekipleri 7-8 kişilik grubu gözaltına aldı. Gözaltına alınan eylemciler çevik kuvvet aracına bindirilerek olay yerinden götürüldü.

