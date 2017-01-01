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Saldırının yaşandığı gece kulübüne operasyon
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Saldırının yaşandığı gece kulübüne operasyon

Beşiktaş'ta ünlü bir gece kulübünde yılbaşı eğlencesinin yaşandığı sırada gerçekleşen silahlı saldırının ardından saldırganın gece kulübünde saklandığı iddiası üzerine polis ekipleri operasyon düzenledi.

Beşiktaş'ta ünlü bir gece kulübünde yılbaşı eğlencesinin yaşandığı sırada gerçekleşen silahlı saldırının ardından saldırganın gece kulübünde saklandığı iddiası üzerine polis ekipleri operasyon düzenledi.
Beşiktaş'ta ünlü bir gece kulübünde yılbaşı eğlencesinin yaşandığı sırada gerçekleşen silahlı saldırının ardından saldırganın gece kulübünde saklandığı iddiası üzerine polis ekipleri operasyon düzenledi. Operasyon anından görüntüler ise bir cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.

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