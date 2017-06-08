Saldırıları düzenleyen teröristlerin kimlikleri belirlendi

İran'ın başkenti Tahran'daki terör saldırılarını düzenleyen teröristlerin kimlikleri belli oldu.
İran'ın başkenti Tahran'daki terör saldırılarını düzenleyen teröristlerin kimlikleri belli oldu. İran İstihbarat Bakanlığı, Tahran'daki terör saldırılarını düzenleyen teröristlerin DEAŞ üyesi olduğunu, Musul ve Rakka'da gerçekleştirilen saldırılara da katıldıklarının belirlendiğini duyurdui. Ramen, Abu Cihad, Kaxom, Seryes, Fryadon adlı 5 DEAŞ üyesinin soyadları ailelerine zarar gelmemesi için gizlendi.
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.