Saldırıları düzenleyen teröristlerin kimlikleri belirlendi

İran'ın başkenti Tahran'daki terör saldırılarını düzenleyen teröristlerin kimlikleri belli oldu.

İran'ın başkenti Tahran'daki terör saldırılarını düzenleyen teröristlerin kimlikleri belli oldu.

İran İstihbarat Bakanlığı, Tahran'daki terör saldırılarını düzenleyen teröristlerin DEAŞ üyesi olduğunu, Musul ve Rakka'da gerçekleştirilen saldırılara da katıldıklarının belirlendiğini duyurdui. Ramen, Abu Cihad, Kaxom, Seryes, Fryadon adlı 5 DEAŞ üyesinin soyadları ailelerine zarar gelmemesi için gizlendi.

