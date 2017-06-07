İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen çifte saldırıyı DEAŞ üstlendi.
İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen çifte saldırıyı DEAŞ üstlendi. İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen çifte saldırıda İran Parlamento Binasına ve Ayetullah Humeyni'nin mezarı çevresinde gerçekleştirilen saldırıları DEAŞ üstlendi. Öte yandan, üçüncü bir saldırının önlendiği açıklandı.
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.