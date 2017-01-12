12.01.2017 10:06 Saldırıdan kıl payı kurtuldular, dolandırıldılar, boyun eğmediler

Türkiye'ye ilk kez gelen Hollandalı turistler, yeni yıla saldırının yaşandığı gece kulübünde girmek istedi, ancak ancak rezervasyon engeline takıldı. Rotasını Taksim'e çeviren turistler, bu kez de kimliği belirsiz kişilerce 6 bin TL dolandırıldı. Buna rağmen, ülkelerinde çektikleri videoyla Türkiye'ye gelmekten vazgeçmeyeceklerinin mesajını verdiler. Türkiye'ye ilk kez gelen Hollandalı turistler, yeni yıla saldırının yaşandığı gece kulübünde girmek istedi, ancak ancak rezervasyon engeline takıldı. Rotasını Taksim'e çeviren turistler, bu kez de kimliği belirsiz kişilerce 6 bin TL dolandırıldı. Buna rağmen, ülkelerinde çektikleri videoyla Türkiye'ye gelmekten vazgeçmeyeceklerinin mesajını verdiler.

22 yaşındaki Tim Von Den Hoff ve Daniel Holthuis, yeni yılı İstanbul'da karşılamak istediler. İki kafadar 30 Aralık'ta geldikleri kentte arkadaşları Emir Çağrı Kiraz'ın misafiri oldular. Aynı gün içerisinde Taksim'de bir süre gezintiye çıkan genç turistler, çakmak isteme bahanesiyle yanlarına gelen iki kişiyle tanıştılar. Bir süre sohbet eden gençler kendilerini Kıbrıslı olarak tanıtan kişilerle yeni yıl eğlencesi için sözleşti.



REZERVASYON ENGELİ CANLARINI KURTARDI

Randevu saatinden önce Hollandalı turistler ilk olarak 39 kişinin hayatını kaybettiği 60'dan fazla kişinin yaralandığı terör saldırısının gerçekleştiği Ortaköy'deki gece kulübünde düzenlenen yılbaşı partisine katılmak istedi. İki genç gittikleri mekânda saldırıdan yalnızca 20 dk. önce rezervasyonları olmadığı için güvenlik görevlileri tarafından içeri alınmadı. Israr etmelerine rağmen içeri giremeyen turistler bu kez Kıbrıslı olarak tanıtan kişilerin yanına gitmek için taksiyle İstiklal Caddesi'ne doğru hareket ettiler. Burada ünlü bir kulübe giden gençler sipariş vermeden bir anda içlerinde kendini mekan sahibi olarak tanıtan 5 kişi tarafından tehditle hesap ödemeye zorlandıklarını öne sürdüler.



"ÖLENLER ARASINDA BİZ DE OLABİLİRDİK"

Yaşadıkları korku dolu an'ları çektikleri videoyla anlatan gençlerden Daniel Holthuis, " Önce Reina'ya gittik. İstanbul'daki en iyi gece kulübü denildiği için. Gün içinde iki kere girmeye çalıştık ama korumlar izin vermediler. Rezervasyonumuz olmadığı için. Ardından taksiye binmek için yürüyorduk ki bir anda sirenleri duyduk. Kötü bir şeyler olduğunu anladık. O sırada etrafa sorduk "iyi misiniz?" diye. Ertesi gün terör saldırısı olduğunu öğrendik. Biz de olabilirdik ölenler arasında. Şok, üzücü bir haber. Başımıza gelen ilk şey bu oldu" dedi.



"BİR ODAYA GÖTÜRÜLDÜK VE..."

Daniel Holthuis, daha sonra taksiyle bölgeden uzaklaştıklarını ve Kıbrıslı olarak tanıtan kişilerin yanına gittiklerini anlatarak başlarına gelen dolandırıcılık olayını şu sözler ile anlattı: "Bize çakmak bahanesiyle geldiler ve sonradan konuşmaya başladık tanıştık ve güvendik İstanbul'da güzel bir gece geçirmek istedik son günümüzde ama kötü bir hataydı. Onlar bize KKTC'den turist olduklarını söylediler. Türkçe bildiklerini ama turist olduklarını söylediler. Mekanda oturur oturmaz hiçbir şey sipariş etmeden bir şeyler geldi. Kıbrıslı'lara sorduk bunu kim ödeyecek? Diye. Onlar da , "dert etme, adisyonu ortaklaşa öderiz" dediler. Ardından kulüp sahibi bizimle gelmelisiniz dediler. "Sorun mu var?" diye sorduk arka tarafta bir odaya götürdüler ve bunu ödemek zorundasınız dediler. Gitmek istemedik ama zorla götürdüler. Adisyon bu bunu ödemek zorundasınız dediler. Yani 6 bin TL istediler. Şok olduk. Bize ödemek zorundasınız dediler. Zorlandık ödemeye. Ama nerden bilebilirdik onların profesyonel dolandırıcı olduğunu."



"TEKRAR GELMEK İSTİYORUZ"

Hollandalı gençler ödemeyi yaptıktan sonra hızla mekandan uzaklaştıklarını ve misafir olrukları Türk arkadaşları Emir Çağrı Kiraz'a durumu anlattılar. Kiraz ve beraberindeki Hollandalı gençler 3 Ocak Salı günü Şişli Polis Merkezine giderek ifade verdiler. Aynı gün içerisinde uçuşları olduğu için ülkelerine dönen ikili çektikleri videoyla her şeye rağmen Türkiye'yi sevdiklerini İstanbul'a ise hayran kaldıklarını anlatarak şunları söyledi: Bu tür olayları turistleri korkutuyor. Türklerle kaldık. Dünyadaki en harika insanlarla tanıştık. Bize karşı çok arkadaşçılardı. Onlara teşekkür borçluyuz Ama bazı kötü şeyler de oldu. Biri tabiî ki de terör saldırısıydı. Tanıştığımız insanlara çok iyi bir ülke insanlar çok iyi insanlar bize yardım ettiler, polis bile çok arkadaşça yardımseverdi. Şimdi arkadaşlarla konuştuğumuz zaman acaba İstanbul'a gitmeli miyiz? Diye çünkü terör saldırısı ver ve yankesiciler var. Bir sürü paramız gitti yazık. Ama tekrar gelmek istiyoruz.



"EMPATİ ŞART"

Arkadaşlarının yaşadığı talihsiz olaya karşı üzüntü duyduğunu belirten Emir Çağrı Kiraz da, "O gün saat 00:00 civarında Reina'ya gidiyorlar. İki erkek oldukları rezervasyonları olmadığı için geri dönüyorlar. Tam da bu geri dönüş yolundayken yaklaşık 20-30dk sonra saldırı gerçekleşiyor. Sabaha karşı geldiklerinde arkadaşların hem duygusal olarak hem psikolojik olarak hem de çok yorgun olduklarını fark ettim. Çünkü ortada bir adisyon yok.Para nasıl olsa nakit alınacak diye adisyon yazmamış olabilirler. Birlikte Şişlideki Polis karakoluna gittik. Sağ olsun polisler yardımcı oldu bizlere. Polisler tutanak tuttular. Arkadaşlarımız ertesi gün öğlen uçakları vardı. Geri dönmek durumunda kaldılar. Arkadaşlarımızda Türkiye'yi severek gelmişlerdi. İlk defa geliyorlardı. Onlarla konuştuğumuz zaman bu tip terör saldırılarının kendilerini durduramayacaklarını gene geleceklerini ifade ettiler. Ama bu yaşanan olay beni de onları da üzdü" diye konuştu.

(Alev Hamitoğulları - Uğur Gülboy/İHA)

