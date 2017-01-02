02.01.2017 17:14 Saldırıda yaralanan Lübnanlılar ülkelerine gitti

Ortaköy'deki gece kulübüne gerçekleştirilen silahlı terör saldırısında yaralanan Lübnan vatandaşlar özel uçakla ülkelerine gitti. Saldırıda ölen Lübnanlıların cenazeleri de aynı uçakla ülkelerine gönderildi. Ortaköy'deki gece kulübüne gerçekleştirilen silahlı terör saldırısında yaralanan Lübnan vatandaşlar özel uçakla ülkelerine gitti. Saldırıda ölen Lübnanlıların cenazeleri de aynı uçakla ülkelerine gönderildi.



Ortaköy'de yeni yılın ilk saatlerinde gece kulübüne gerçekleştirilen terör saldırısında hayatını kaybedenlerin yakınları ile yaralanan ve o gece orada olan diğer Lübnanlılar Ortadoğu Hava Yolları'na ait özel bir uçakla İstanbul'dan Beyrut'a gitti.



Saldırıda hayatını kaybeden 3 Lübnanlının cenazesinin ve ağır yaralı 6 kişinin ambulanslar ile uçak altına kadar götürüldüğü öğrenildi. Hafif yaralı olanlar da havalimanında check-in işlemlerini yaptırdıktan sonra uçağa özel tekerlekli sandalyelerle götürüldü.

