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Saldırıda kullanılan aracın şoförü elleri bağlı bulundu
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Saldırıda kullanılan aracın şoförü elleri bağlı bulundu

Batman'ın Kozluk ilçesi Bekirhan beldesinde jandarma karakoluna düzenlenen saldırıda kullanılan aracın şoförü, elleri bağlı bir şekilde bulundu.

Batman'ın Kozluk ilçesi Bekirhan beldesinde jandarma karakoluna düzenlenen saldırıda kullanılan aracın şoförü, elleri bağlı bir şekilde bulundu.
Batman'ın Kozluk ilçe merkezinde, bugün öğle saatlerinde, daha önceden gasp ettikleri ve içerisine patlayıcı yerleştirdikleri ticari araçtan inen teröristler, belediye başkanının aracına uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlemişti. Saldırıda, 4 öğretmen arkadaşı ile birlikte başka bir araçla olay yerinden geçen ve Ekim 2016'da ilçeye müzik öğretmeni olarak atanan 23 yaşındaki Şenay Aybüke Yalçın, kurşunların hedefi olarak yaralanmıştı. Ağır yaralı olarak İlçe Devlet Hastanesine kaldırılan Yalçın, burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Teröristler ise, geldikleri araca binerek, olay yerinden hızla uzaklaşmıştı. İlçenin Bekirhan beldesine gelen teröristler, burada bulunan jandarma karakolu önünde askerler tarafından durdurulmak istenince aracı infilak ettirmişti. Patlamada, 2 asker ile bir sivil vatandaş yaralanmıştı. Durumu ağır olan askerler, yapılan ilk müdahalelerinin ardından, Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesine kaldırılmış ve askerlerden biri yapılan müdahalelere rağmen şehit olmuştu.
Aracın şoförü elleri bağlı bulundu
Olayın ardından çalışma başlatan güvenlik güçleri, gasp edilen ticari aracın sürücüsünü, elleri bağlı bir şekilde, ilçeye bağlı Ağaçlık mevkiinde buldu. İhlas Haber Ajansı , M.F. adlı sürücünün güvenlik güçlerine verdiği ifadeye ulaştı. M.F., ifadesinde, saat 09.20 sıralarında, ilçenin Tepecik Mahallesi Üçyol mevkinde bulunan Hazo Taksi Durağı'nda yanına gelen erkek bir şahsın, kendisine Ağaçlık mevkiisine gideceğini söylediğini belirterek, araca binerek Batman istikametine devam ettikleri sırada, yol üzerinde elinde siyah bir poşet bulunan bir erkek şahsı aldıklarını anlattı. Bu iki şahsın, kafasına silah dayadığını ve kendisini aracın bagajına koyduklarını kaydeden M.F., daha sonra Ağaçlık mevkine götürerek, ellerini bağlayıp, kırsal kesimde bıraktıklarını ve orada bekleyen bir erkek şahsı da alarak, bölgeden uzaklaştıklarını ifade etti.
(Mehmet Pişkin / İHA)

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