03.01.2017 14:50 Saldırıda hayatını kaybeden turistlerin cenazeleri Adli Tıp Kurumu'ndan alındı

Ortaköy'de Reina isimli gece kulübüne düzenlenen silahlı terör saldırısında hayatını kaybeden turistlerin cenazeleri ülkelerine gönderilmek üzere Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. Ortaköy'de Reina isimli gece kulübüne düzenlenen silahlı terör saldırısında hayatını kaybeden turistlerin cenazeleri ülkelerine gönderilmek üzere Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.



Ortaköy'de yeni yılın ilk saatlerinde bir gece kulübüne düzenlenen silahlı terör saldırısında hayatını kaybeden turistlerin cenazeleri Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. Saldırıda hayatını kaybeden Suudi Arabistanlı Bassmah Abdurrazaq Altymanı, Fas Uyruklu Kuveytli Rabia El Moustaine, Fas Uyruklu Kuveytli Zenib Ait Ssi, Kanadalı Alaa Al Almuhandis ve Suudi Arabistanlı Noorh Salim S Alomrani'nin cenazeleri Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemeler ve kimlik tespitlerinin ardından ülkelerine gönderilmek üzere Havalimanı'na götürüldü.

