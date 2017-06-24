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'Saldırı şüphelisi hastanede gözlem altında'
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'Saldırı şüphelisi hastanede gözlem altında'

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı, küçük kız çocuğuna parke taşlı saldırının 5 ay önce meydana geldiğini, olayın şüphelisinin Samsun Ruh Sağılığı ve Hastalıkları Hastanesinde yapılan tetkiklerde yüzde 40 oranında zihinsel rahatsızlığı olduğunun belirlendiğini ve Sulh Ceza Hakimliği kararı ile halen bu hastanede gözlem altında bulunduğunu açıkladı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı, küçük kız çocuğuna parke taşlı saldırının 5 ay önce meydana geldiğini, olayın şüphelisinin Samsun Ruh Sağılığı ve Hastalıkları Hastanesinde yapılan tetkiklerde yüzde 40 oranında zihinsel rahatsızlığı olduğunun belirlendiğini ve Sulh Ceza Hakimliği kararı ile halen bu hastanede gözlem altında bulunduğunu açıkladı.
Samsun Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "24 Haziran 2017 tarihinde bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada 'Bu Manyak Serbest Kaldı' başlığı ile yapılan haberde, küçük kız çocuğuna karşı gerçekleştirilen taşlı saldırı ile yetişkin bayana yönelik gerçekleştirilen taciz olayının failinin aynı kişi olmasına rağmen Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca bu kişi hakkında işlem yapılmamış algısı oluşturulması nedeniyle basın açıklaması yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Haberde belirtilen ilk olay Samsun ili Atakum ilçesinde bundan 5 ay önce gerçekleşmiş olup, küçük kıza yapılan taşlı saldırı sonrasında kaçan şüphelinin tespiti ve yakalanması için olayın hemen akabinde çalışmalar başlatılmıştır. Bu olaydan 2 ay sonra da 3 Nisan 2017 tarihinde gerçekleşen tacizden dolayı yakalanan şüphelinin ilk olayı gerçekleştiren şahıs olduğu güvenlik kamera kayıtlarından değerlendirilmiş, bu tespit üzerine O.Ç. isimli şahıs gözaltına alınmıştır. Şüpheli savunmasında taciz olayını kabul etmiş ancak yaralama olayını kabul etmemiştir. Şahsın dengesiz davranışlar sergilemesi üzerine akıl sağlığı yönünden muayene için hastaneye sevki sağlanmış, yapılan tetkikler sonucunda yüzde 40 oranında zihinsel rahatsızlığı olduğu belirlenmiştir. Bu rapor üzerine her iki olay nedeniyle sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol verilerek Samsun Ruh Sağılığı ve Hastalıkları Hastanesinde gözlem altına alınmıştır. Halen gözlem altında bulunan şüpheli O.Ç. hakkında taciz olayından dolayı 15.05.2017 tarihinde Asliye Ceza Mahkemesine kamu davası açılmış, küçük kız çocuğuna yönelik yaralama olayı ile ilgili soruşturma ise devam etmektedir" denildi.

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