01.01.2017 15:24 Saldırı noktasına karanfil bırakmak isteyen CHP'li heyet ile polis arasında gerginlik

Ortaköy'de saldırı düzenlenen gece kulübüne karanfil bırakmak isteyen CHP'li milletvekilleri ile polis arasında kısa süreli arbede yaşandı. Ortaköy'de saldırı düzenlenen gece kulübüne karanfil bırakmak isteyen CHP'li milletvekilleri ile polis arasında kısa süreli arbede yaşandı.



Ortaköy'de saldırı düzenlenen gece kulübünde polis ekiplerinin çalışmaları devam ederken CHP'li bir heyet olay yerine karanfil bırakmak istedi. CHP'li Gürsel Tekin, CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat, Beşiktaş Belediye başkanı Murat Hazinedar'ın da aralarında bulunduğu CHP'li heyet olay yerine gitmek istedi. Olay yerine karanfil bırakmak isteyen CHP'li heyete ekipler incelemelerin devam ettiği gerekçesiyle izin vermedi. Polisin izin vermemesi üzerine CHP'li heyet ile ekipler arasında kısa süreli bir gerginlik yaşandı.



Çevik kuvvet ekipleri kalkanlarla heyete engel olmaya çalışırken gerginlik kısa süre sonra sona erdi. Gerginliğin sona ermesinin ardından açıklama yapan İl başkanı Canpolat, duruma tepki gösterdi.

