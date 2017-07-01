Saldırı hazırlığındaki teröristlere yönelik hava harekatı
Bingöl kırsalında birliklere saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen teröristlere yönelik Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile hava harekatı düzenlendi.
Bingöl kırsalında birliklere saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen teröristlere yönelik Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile hava harekatı düzenlendi. Türk Silahlı Kuvvetleri, Bingöl kırsalında birliklere saldırı hazırlığında oldukları keşif ve gözetleme vasıtaları ile tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile hava harekatı düzenlendiğini açıkladı. Operasyon kapsamında, teröristlerce kullanılan iki hedef (barınma yeri ve silah mevzii) imha edildi. Bölgede arama tarama faaliyetlerine devam ediliyor.
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