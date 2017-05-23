Saldırı hazırlığındaki teröristlere hava harekatı

Kuzey Irak'ın Kandil bölgesinde, hudut hattındaki üs bölgelerine silahlı saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen teröristlere ait silah mevzii, mağara ve sığınaklar düzenlenen hava harekatı ile imha edildi, 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Kuzey Irak'ın Kandil bölgesinde, hudut hattındaki üs bölgelerine silahlı saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen teröristlere ait silah mevzii, mağara ve sığınaklar düzenlenen hava harekatı ile imha edildi, 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan terörle mücadele operasyonları kapsamında Hakkari'de 1, Kandil'de 4 terörist etkisiz hale getirildi, Mardin'de 2 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu. TSK tarafından yapılan açıklamada, 22 Mayıs 2017 tarihinde meydana gelen yurt içi olaylar kapsamında, Hakkâri Yüksekova'da, bölücü terör örgütü mensubu teröristler tarafından üs bölgesine yapılan silahlı saldırı esnasında çıkan çatışmada, bölücü terör örgütü mensubu 1 terörist etkisiz hâle getirildi.

Diyarbakır Dicle'de yapılan operasyonda; tespit edilen 1 el yapımı patlayıcı imha edildi, 50 kilogram amonyum nitrat, 1 büyük telsiz ve çok miktarda muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi.

Hakkâri Yüksekova'da yapılan operasyonda; tespit edilen 1 el yapımı patlayıcı imha edildi, daha önce etkisiz hâle getirilen bölücü terör örgütü mensubu 1 teröristin cesedi bulundu.

Güvenlik güçleri tarafından yapılan arazi aramalarında, Van Başkale'de 3 el yapımı patlayıcı, Şırnak Uludere'de 2 el yapımı patlayıcı, Hakkâri Çukurca'da 1 el yapımı patlayıcı ve Bingöl merkezde 1 el yapımı patlayıcı olmak üzere toplam 7 el yapımı patlayıcı tespit edilerek imha edildi.



SALDIRI HAZIRLIĞINDAKİ 4 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Irak kuzeyi Kandil bölgesinde, hudut hattındaki üs bölgelerine silahlı saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu teröristlere ait silah mevzii, mağara ve sığınaklar düzenlenen hava harekâtı ile imha edildi, 4 terörist etkisiz hâle getirildi.

Mardin Nusaybin'de Suriye bölgesindeki bölücü terör örgütü barınma alanlarından kaçan PYD/PKK terör örgütü mensubu 2 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.

(Derya Yetim / İHA)