Saldırı hazırlığındaki teröristler öldürüldü

Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde hudut hattındaki üs bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen 7 terörist etkisiz hale getirildi.
Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde hudut hattındaki üs bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen 7 terörist etkisiz hale getirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), 28 Haziran 2017 tarihinde sabah saatlerinde Irak'ın kuzeyinde Avaşin-Basyan bölgesinde hudut hattındaki üs bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü (BTÖ) mensuplarına yönelik Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile hava harekâtı düzenlendiğini bildirdi. Hava harekatı sonucu teröristlerce kullanılan barınma yeri ve silah mevzileri imha edilirken, ilk tespitlere göre 7 terörist etkisiz hale getirildi.
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