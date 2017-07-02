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Saldırı hazırlığındaki 5 terörist etkisiz hale getirildi
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Saldırı hazırlığındaki 5 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Mardin Dargeçit kırsalında birliklere saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu teröristlere yönelik düzenlenen hava harekatı ile 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Mardin Dargeçit kırsalında birliklere saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu teröristlere yönelik düzenlenen hava harekatı ile 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
TSK, Mardin Dargeçit kırsalında birliklere silahlı saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu teröristlere yönelik Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları tarafından düzenlenen hava harekatı sonucunda 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
(İlker Turak / İHA)

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