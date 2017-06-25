Saldırı hazırlığındaki 4 terörist etkisiz hale getirildi
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde üs bölgesine silahlı saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde üs bölgesine silahlı saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. TSK'dan yapılan açıklamada, "Hakkari Şemdinli'de, üs bölgesine silahlı saldırı hazırlığında oldukları keşif ve gözetleme vasıtaları ile tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu dört terörist hava harekatı ve topçu atışları sonucunda etkisiz hale getirilmiştir" denildi.
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