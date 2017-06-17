Saldırı hazırlığındaki 2 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri, hudut hattındaki karakol ve üs bölgelerine saldırı hazırlığı içerisinde olduğu tespit edilen 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri, hudut hattındaki karakol ve üs bölgelerine saldırı hazırlığı içerisinde olduğu tespit edilen 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, 17 Haziran 2017 tarihinde, 3'üncü Piyade Tümen Komutanlığınca, hudut hattındaki karakol ve üs bölgelerine saldırı hazırlığı içerisinde olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu teröristlere yönelik Irak'ın kuzeyi Nirva Seytu Dağı bölgesinde yapılan operasyonlar kapsamında, silahlı İHA'lar ile düzenlenen operasyon sonucu 2 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Bölücü terör örgütü mensubu teröristlerce araziye döşenmiş basma düzenekli EYP'nin patlaması sonucu ise iki personelin ağır yaralandığı bildirildi. Helikopter ile Hakkari Devlet Hastanesine sevk edilen askerlerin tedavisine başlandı.

Yine aynı bölgede 3'üncü Piyade Tümen Komutanlığı unsurlarınca icra edilen arama tarama faaliyeti esnasında 1 adet RPG-7 roket atar, RPG-7 roket atar mühimmatı ve sevk fişeği, 1 adet biksi makinelik tüfek, 700 adet biksi makineli tüfek fişeği ve 2 kutu Kalaşnikof piyade tüfeği fişeği ele geçirildi.

(iha)