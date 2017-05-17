Saldırı girişimindeki terörist öldürüldü

Tunceli'de, Ovacık yolu girişinde bulunan güvenlik noktasına saldırı girişiminde bulunduğu öğrenilen bir teröristin öldürüldüğü öğrenildi.

Tunceli'de, Ovacık yolu girişinde bulunan güvenlik noktasına saldırı girişiminde bulunduğu öğrenilen bir teröristin öldürüldüğü öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Tunceli Ovacık yolu girişindeki güvenlik noktasına gasp edilen bir araçla gelen terörist, çıkan çatışmada ölü olarak ele geçirildi.

Tunceli Valili tarafından yapılan açıklamada, "17.05.2017 günü saat 15.30 sıralarında ilimiz Tunceli-Ovacık karayolu il merkezi uygulama noktasına yaklaşan içerisinde 1 şahsın bulunduğu şüpheli araca güvenlik güçlerimizce durması yönünde ikaz yapılmış ve araçtan inmesi için sesli uyarıda bulunulmuştur. Bahse konu araçta bulunan leşker kıyafetli 1 şahıs güvenlik güçlerimize ateş açmak suretiyle saldırı girişiminde bulunmuş olup, güvenlik güçlerimizce anında ateşle karşılık verilmesi sonucu şahıs vurularak etkisiz hale getirilmiştir. Güvenlik güçlerimizde herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmamıştır" denildi.

(İH)A