04.01.2017 11:44 Saldırganla aynı evde yaşadıkları değerlendiriliyor

İstanbul Reina'daki silahlı saldırgan ile ilgili bağlantıları olduğu ileri sürülen 20'si çocuk, 11'i kadın, 9'u erkek 3 ailenin DEAŞ üyesi silahlı saldırgan ile Konya'da aynı evde kaldığı değerlendirilirken ailelerin Dağıstan, Doğu Türkistan ve Suriye uyruklu olduğu belirtildi. İstanbul Reina'daki silahlı saldırgan ile ilgili bağlantıları olduğu ileri sürülen 20'si çocuk, 11'i kadın, 9'u erkek 3 ailenin DEAŞ üyesi silahlı saldırgan ile Konya'da aynı evde kaldığı değerlendirilirken ailelerin Dağıstan, Doğu Türkistan ve Suriye uyruklu olduğu belirtildi.



İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bu gece yarısı, Reina'da 39 kişiyi öldüren DEAŞ üyesi ile bağlantılı olduğu ileri sürülen kişilere yönelik Buca'da 2 ve Bornova'da 2 olmak üzere toplam 4 ayrı adrese operasyon düzenledi. Adreslere eş zamanlı yapılan operasyonda; 11'i kadın, 9'u erkek, 20'si 18 yaşın altında olmak üzere toplam 40 şüpheliyi yakaladı. Şüphelilerin 3 aile olduğu, bu ailelerin Doğu Türkistan, Suriye ve Dağıstan uyruklu olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne getirildi.



Polis ekiplerinin evlerde yaptığı aramada; keskin nişancı ve gece görüş dürbünü, sırt çantası, GPS, palaska, askeri malzemeler ele geçirildiği öğrenildi. Gözaltına alınan şüphelilerin, Konya'dan İzmir'e geldiği, Konya'da Reina saldırısını gerçekleştiren DEAŞ üyesi ile aynı evde kaldıkları belirtildi. Ailelerin pasaportlarının inceleme altına alındığı, sahte olup olmadığı araştırıldığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

