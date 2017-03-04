Saldırgana böyle karşı koydu

Polisten kaçan şüpheli, başka araç ararken sert kayaya çarptı.

Polisten kaçan şüpheli, başka araç ararken sert kayaya çarptı.

Görüntüler Amerika Birleşik Devletleri'nin Houston şehrinden. Banka soygunu şüphelisi 2 kişi ile polis arasında uzun süre kovalamaca yaşandı. Araçları kullanılmaz hale gelen şüpheliler, araçlarından inerek kaçmak isterken, şahıslardan biri park halindeki bir araca yöneldi.

Bu sırada, sürücü koltuğunda oturan adamın oğlu, saldırgana karşı koydu. Saldırgan neye uğradığını şaşırırken, olay yerine gelen polis, saldırganı gözaltına aldı. O anlar da anbean kameraya yansıdı.

