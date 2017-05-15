Saldırgan hakkında karar

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın yanına selfie çekme bahanesiyle gelerek, elindeki yumurtayla yüzüne vurup gözünü yaralayan saldırgan tutuklandı.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın yanına selfie çekme bahanesiyle gelerek, elindeki yumurtayla yüzüne vurup gözünü yaralayan saldırgan tutuklandı.

Olay, dün Kırsalın Doğal Pazarı'nda meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, Anneler Günü nedeniyle sergi açan pazar esnafını ziyaret eden Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, selfie çekme bahanesiyle yanına gelen Görkem H. isimli şahsın saldırısına uğramıştı. Saldırgan elindeki yumurtayla Gürkan'ın yüzüne vurmuş, yumurta yüzünde dağılan Gürkan sol gözünden ağır darbe almıştı.

Öte yandan, zanlı Görkem H.'nin, bir önceki dönem Belediye Başkanı Hamdi Sedefçi'nin görev yaptığı süre içerisinde belediye bünyesinde bir çalışan olduğu ve bir süre önce işine son verildiği öğrenildi.

Saldırgan Görkem H., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(Ergin Yıldız / İHA)