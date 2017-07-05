Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Saldırgan adliyeyi basmadan önce eski eşini de vurmuş
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Saldırgan adliyeyi basmadan önce eski eşini de vurmuş

Bursa'nın Gemlik ilçesinde adliye önünde polisi şehit edip bir avukatı vurduktan sonra intihar eden şahsın, adliyeye gelmeden önce eski eşini de evinde yaraladığı ortaya çıktı. Olayda ağır yaralanan avukatın da hayatını kaybettiği öğrenildi.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde adliye önünde polisi şehit edip bir avukatı vurduktan sonra intihar eden şahsın, adliyeye gelmeden önce eski eşini de evinde yaraladığı ortaya çıktı. Olayda ağır yaralanan avukatın da hayatını kaybettiği öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre, 2014 yılında boşandığı karısıyla arasında icra davası bulunan Musa Güler (37) davayı kaybedince, eski karısı Emine D'yi evinde av tüfeğiyle yaraladı. Ardından eski eşinin avukatı Özgür Aksoy'a ofisinin önünde 5 el ateş eden şahıs adliye önünde kendisine müdahale etmek isteyen polis memuru İdris Büyükdönmez'i vurdu. Kaçtığı adliye içinde kıstırılan zanlı elindeki tüfekle kendini vurarak intihar etti. Olayda ağır yaralanan polis memuru İdris Büyükdönmez Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit olurken, avukatı Özgür Aksoy da kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Emine D.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ŞEHİT POLİSİN CENAZESİ MEMLEKETİNE GÖNDERİLECEK
Bu arada şehit polis memuru İdris Büyükdönmez'in cenazesinin yarın düzenlenecek törenin ardından memleketi Konya'ya gönderileceği öğrenildi.

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Saldırgan adliyeyi basmadan önce eski eşini de vurmuş
Pepe'nin giydiği forma sosyal medyada olay oldu
TBMM Başkanı Kahraman KEİPA'nın yeni binasını açtı
Azerbaycan-Ermenistan hattında gerginlik: 2 ölü, 1 yaralı
Beşiktaş Pepe'yi borsaya bildirdi
Fenerbahçe ve Beşiktaş Bony için devrede
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Adliyede rehine krizi: Bir polis yaşamını yitirdi, CHP'li avukat yaralandı
Adliyede rehine krizi: Bir polis yaşamını yitirdi, CHP'li avukat yaralandı
Türkiye'den Almanya'ya nota
Türkiye'den Almanya'ya nota
Afrin'de PYD/PKK hedefleri bombalanıyor
Afrin'de PYD/PKK hedefleri bombalanıyor
Murat Bardakçı'dan Hakan Çelik'e Ayasofya ayarı
Murat Bardakçı'dan Hakan Çelik'e Ayasofya ayarı
Konya'daki jet üssünde FETÖ operasyonu
Konya'daki jet üssünde FETÖ operasyonu
Meral Akşener MHP defterini kapattı!
Meral Akşener MHP defterini kapattı!
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Saldırgan adliyeyi basmadan önce eski eşini de vurmuş
Saldırgan adliyeyi basmadan önce eski eşini de vurmuş
Pepe'nin giydiği forma sosyal medyada olay oldu
Pepe'nin giydiği forma sosyal medyada olay oldu
TBMM Başkanı Kahraman KEİPA'nın yeni binasını açtı
TBMM Başkanı Kahraman KEİPA'nın yeni binasını açtı
Azerbaycan-Ermenistan hattında gerginlik: 2 ölü, 1 yaralı
Azerbaycan-Ermenistan hattında gerginlik: 2 ölü, 1 yaralı
Beşiktaş Pepe'yi borsaya bildirdi
Beşiktaş Pepe'yi borsaya bildirdi
Fenerbahçe ve Beşiktaş Bony için devrede
Fenerbahçe ve Beşiktaş Bony için devrede
Galatasaray yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
Galatasaray yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
Pepe Beşiktaş formasını giydi
Pepe Beşiktaş formasını giydi
Valilik, Kızılay'daki birçok noktada eylem yasağı ilan etti
Valilik, Kızılay'daki birçok noktada eylem yasağı ilan etti
Trabzon'da feci kaza: 3 ölü
Trabzon'da feci kaza: 3 ölü
Beşiktaş'ta hazırlıklar devam ediyor
Beşiktaş'ta hazırlıklar devam ediyor
Polis ve avukatı vurdu ardından intihar etti
Polis ve avukatı vurdu ardından intihar etti

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English