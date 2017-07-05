Saldırgan adliyeyi basmadan önce eski eşini de vurmuş

Bursa'nın Gemlik ilçesinde adliye önünde polisi şehit edip bir avukatı vurduktan sonra intihar eden şahsın, adliyeye gelmeden önce eski eşini de evinde yaraladığı ortaya çıktı. Olayda ağır yaralanan avukatın da hayatını kaybettiği öğrenildi.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde adliye önünde polisi şehit edip bir avukatı vurduktan sonra intihar eden şahsın, adliyeye gelmeden önce eski eşini de evinde yaraladığı ortaya çıktı. Olayda ağır yaralanan avukatın da hayatını kaybettiği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, 2014 yılında boşandığı karısıyla arasında icra davası bulunan Musa Güler (37) davayı kaybedince, eski karısı Emine D'yi evinde av tüfeğiyle yaraladı. Ardından eski eşinin avukatı Özgür Aksoy'a ofisinin önünde 5 el ateş eden şahıs adliye önünde kendisine müdahale etmek isteyen polis memuru İdris Büyükdönmez'i vurdu. Kaçtığı adliye içinde kıstırılan zanlı elindeki tüfekle kendini vurarak intihar etti. Olayda ağır yaralanan polis memuru İdris Büyükdönmez Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit olurken, avukatı Özgür Aksoy da kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Emine D.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



ŞEHİT POLİSİN CENAZESİ MEMLEKETİNE GÖNDERİLECEK

Bu arada şehit polis memuru İdris Büyükdönmez'in cenazesinin yarın düzenlenecek törenin ardından memleketi Konya'ya gönderileceği öğrenildi.

