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Salalar yükselince umutları bitmiş
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Salalar yükselince umutları bitmiş

Cumhurbaşkanına suikast girişimi davasının 7. gününde ifade veren sanıklar ilginç bir detayı ortaya çıkardı. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar umutlarını yitirmeyen sanıklar sabaha karşı minarelerden anonslarla birlikte salalar yükselince tüm umutlarını yitirdiklerini ve teslim olma kararı aldıklarını belirttiler.

Cumhurbaşkanına suikast girişimi davasının 7. gününde ifade veren sanıklar ilginç bir detayı ortaya çıkardı. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar umutlarını yitirmeyen sanıklar sabaha karşı minarelerden anonslarla birlikte salalar yükselince tüm umutlarını yitirdiklerini ve teslim olma kararı aldıklarını belirttiler.
Duruşmanın 7. Gününde ikinci kişi olarak ifade veren Özel Kuvvetlerde Görevli Yüzbaşı Muammer Gözübüyük, "Olaydan sonra tepeye çıktık. Araziye çıktığım ilk gün helikopterlerin bizi gelip alacağını düşünüyordum. Minarelerden anons ile birlikte sala sesleri yükselinceye kadar ümidimi hiç yitirmedim. Ancak minarelerden anons ve sala sesleri yükselince ümidim tükendi" dedi.
Hakim karşısına çıkan sanıklardan o dönem Özel Kuvvetlerde görevli Yüzbaşı Muammer Gözübüyük, "Bize verilen görev Cumhurbaşkanı ve ailesini sağ salim almaktı. Burkay Karatepe'nin haber vermesi ile karargahta buluştuk. Daha sonra bize Cumhurbaşkanı'nın emniyetli bir şekilde alınması emri verildi" diye konuştu.

"ASTSUBAY RÜTBELİ ZEKERİYA KUZU'YU BAŞTA GÖRÜNCE ŞAŞIRDIM"
Zaman zaman gerilim zaman zaman da düşündüren ifadelerin ortaya çıktığı duruşmada MAK timinin başında görev alan Astsubay rütbeli Çiğli Üst İmamı Zekeriya Kuzu'nun o gece suikast girişimi timinde görev alanları da şaşırttığı ortaya çıktı. Yüzbaşı Gözübüyük ifadesinde "Operasyonda Özel kuvvetleirn başında Şükrü Binbaşı vardı. Ancak MAK Timinin başında astsubay rütbeli Zekeriya Kuzu'yu görünce şaşırdım. Demek ki çok bilgisi ve tecrübesi var diye düşündüm. Ama yine de alt rütbede birinin komuta etmesi ilginç geldi"diye konuştu.

"KARATEPE'NİN 'KAÇALIM' ÇAPĞISINA UYMADIM"
Gözübüyük 15 Temmuz'da darbe ve suikast girişimcilerinin umutlarının kırılma noktası olan minarelerden yükselen ses ile ilgili olarak da "Araziye çıktığım ilk gün helikopterlerin geri gelip bizi alacağını düşünüyordum. Burkay Karatepe kaçmayı teklif etti. Kabul etmedim. Minarelerden anonslar edilip sala sesleri gelince ümidim tükendi" dedi.
(Bekir Tosun - İbrahim Kılınç/İHA)

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