Saksıda Hint keneviri, duvarda bonzai ağacı tablosu

Kayseri'de, uyuşturucu operasyonu yapılan evde 64 adet saksıya ekilmiş şekilde Hint keneviri ve bonzai ağacı ele geçirildi. Odalarda arama yapan ekipler, Bonzai ağacı tablosu ve ağacın bakımı için hazırlanan reçete de ele geçirdi.

Kayseri'de, uyuşturucu operasyonu yapılan evde 64 adet saksıya ekilmiş şekilde Hint keneviri ve bonzai ağacı ele geçirildi. Odalarda arama yapan ekipler, Bonzai ağacı tablosu ve ağacın bakımı için hazırlanan reçete de ele geçirdi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yaklaşık 300 polisin katılımı ile 27 farklı adrese şafak operasyonu düzenlendi. Sabahın erken saatlerinde şüpheli şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda, evler didik arandı. Operasyonda, şimdiye kadar 15 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Öte yandan, ekiplerin lüks bir evde yaptıkları aramada ise 64 adet saksıya ekilmiş şekilde Hint keneviri, bonzai ağacı ve kenevirin bakımı için hazırlanan reçete bulundu. Ayrıca, odalarda arama yapan ekipler, bonzai ağacının bulunduğu tablo ele geçirdi.

(Ali Göç / İHA)