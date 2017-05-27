Saksağan kediyi böyle çıldırttı.

Saksağan kediyi böyle çıldırttı.

İzleyenleri gülümseten görüntüler Ankara'da kaydedildi. Bir saksağan, parkta yatan kediyi gözüne kestirdi. Bir süre kuşu umursamayan kedi en sonunda hayvanı kovaladı. Ancak saksağanın kaçmaya hiç niyeti yoktu. Sevimli kuş, kedinin yakasını bir türlü bırakmazken, o anlar amatör kameraya yansıdı.

