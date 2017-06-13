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Aydın Can Çiçek

Sakın on dördüncü Olmayın

Fıkrayı duydunuz mu bilmiyorum ama yine de anlatacağım. Adamın biri evine doğru yol alırken, akıl hastanesinin önünden geçmek zorundadır. Tam o esnada yüksek duvarların arkasından '' On üç - On üç '' diye bağıran delilerin sesi gelir. Adam merak eder haliyle fakat duymazlıktan gelmeyi tercih eder ilk başta. Toplaşan deliler daha da güçlü bir şekilde hep bir ağızdan bağırırlar; '' On üç - on üç ''

Delilerin istediği şey olmuş, adamımız merakına yenilmiştir. Daha fazla dayanamaz ve duvara tırmanır. Olan biteni anlamak için tam da kafasını uzattığı sırada, duvarın diğer tarafındaki deliler, bunu yakaladıkları gibi aşağıya çekerler ve tekrar bağırmaya başlarlar; '' On dört - on dört ''

Sizin de bazen sırf merakınız yüzünden, anlamsız bir bağırışa kulak kabarttığınız oluyor mu? Mesela emek harcanmış bir analiz gibi sunulan safsatalara maruz kaldığınız oluyor mu?

Nice'de bir kamyon pazara dalar; Yorumcumuzun derin bilgi birikimi sayesinde durum netlik kazanır! Meğersem bu kamyon şundan dolayı bu haltı yemiş dersiniz! Aynı kişi bir bakarsınız Ortadoğu uzmanı kesilir! Sonra Şansölye Merkel bir tuhaflık yumurtlar, aynı kişi, Alman halkının şeceresini çıkartır! Soma'da maden göçer, bu kişi mühendislik bilgisini gözler önüne serer!

Fırat Kalkanı olur, ne kadar absürt fikri varsa ya zorla dayatır, ya da '' Cuk '' diye oturtmaya kalkar! FETÖ'nün beyni yıkanmış soysuzları, bildik şımarıklıklarıyla memleketi aşure kazanına çevirmeye kalkar, adamımızdan salvolar başlar hemen. Oysa ki kısa bir süre öncesine kadar '' Hizmet de hizmet '' diye ahkam kesiyordur!

Katar'ın haritadaki yerini daha yeni öğrenmiştir, şimdiden eyyam yapmaya başlamıştır bile! Norveç'in ücra yerlerinde bir ren geyiği tökezleyip düşer, bunu dahi Arabistan çöllerine bağlamayı başarır!

Bu türden adamlarla kimleri kast ettiğimi aşağı yukarı tahmin ediyorsunuzdur. Maalesef etrafımız bu tür adamlarla dolu. Bir kişi de çıkıp, '' Yahu kardeşim, her konuda yorum yapabilirsin ama akla ziyan tahminlerini bu kadar da gözümüze sokma '' demediği için, konuşur dururlar. Aslında enteresandır söyledikleri. Hayal dünyaları artık ne kadar genişse, kimsenin aklına getirmeyeceği şeyleri dillendirirler.

Merakımızı öyle bir körüklerler ki, zeka yoksunu olduklarını bilmesem, bunu özellikle yapan zeka küpleri olduklarını düşünürdüm. Fakat değiller; zeki değiller, sağduyulu değiller, birikimleri yok, seçtiği kelimeler deli saçması...

Velhasıl '' On üç - on üç '' diye bağırırlar durmadan. Duvarı uzatıp kafanızı uzattığınız anda gerçek yüzlerini de görürsünüz elbette, lakin aynı zamanda '' On dördüncü '' olmaktan kurtulamazsınız. Ne olursanız olun, sakın on dördüncü olmayın. Bazen her şey tıpkı göründüğü kadar basittir. Kalın sağlıcakla...

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