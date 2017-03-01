Sakık'ın yerine atanan kayyum göreve başladı

Ağrı Belediyesi Eşbaşkanı Sırrı Sakık'ın görevden alınması üzerine yerine kayyum olarak atanan Vali Musa Işın belediye binasına giderek göreve başladı.

Ağrı Belediyesi Eşbaşkanı Sırrı Sakık'ın görevden alınması üzerine yerine kayyum olarak atanan Vali Musa Işın belediye binasına giderek göreve başladı.

Bugün görevden alınan Ağrı Belediyesi Eşbaşkanı Sırrı Sakık'ın yerine Ağrı Valisi Musa Işın kayyum olarak atandı. Vali Işın, Ağrı Belediye hizmet binasına giderek görev başı yaptı. Vali Işın, ilk açıklamasında Ağrı'ya belediyecilik hizmetlerini en iyi şekilde vereceklerini belirtti.

Öte yandan, Sırrı Sakık'ın görevden alınması üzerine belediye binası çevresinde güvenlik önlemi alındı.

(Ahmet Genç/İHA)