Sakaryaspor eski teknik direktörü FETÖ'den tutuklandı
Sakaryaspor'un eski teknik direktörü Şaban Yıldırım, FETÖ soruşturması kapsamında çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Sakaryaspor'un eski teknik direktörü Şaban Yıldırım, FETÖ soruşturması kapsamında çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosunca Fetullahçı Terör Örgütü mensuplarına (FETÖ) yönelik yürütülen operasyonlar kapsamında Sakaryaspor eski teknik direktörü Şaban Yıldırım gözaltına alınmıştı. Sabah saatlerinde Yıldırım, elleri kelepçeli şekilde adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan Sakaryaspor'un eski teknik direktörü Şaban Yıldırım tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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